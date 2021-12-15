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Номер извещения
ГП124055
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КОНТЕЙНЕР МКР 3,5Л4-1.0 ППР(140/20) (260), КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/70) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/35) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 0,9ЛС2-1,0 пп1(125/40) (150) ПО 500ШТ КАЖДОГО ВИДА в месяц
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-74
Факс
--
Адрес электронной почты
PoluninaIV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полунина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
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КОНТЕЙНЕР МКР 3,5Л4-1.0 ППР(140/20) (260), КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/70) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/35) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 0,9ЛС2-1,0 пп1(125/40) (150) ПО 500ШТ КАЖДОГО ВИДА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 18:00 GMT +315.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124055Дата и время окончания срока приема заявок КОНТЕЙНЕР МКР 3,5Л4-1.0 ППР(140/20) (260), КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/70) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/35) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 0,9ЛС2-1,0 пп1(125/40) (150) ПО 500ШТ КАЖДОГО ВИДАСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 18:0015.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124055Дата и время вскрытия заявок КОНТЕЙНЕР МКР 3,5Л4-1.0 ППР(140/20) (260), КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/70) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/35) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 0,9ЛС2-1,0 пп1(125/40) (150) ПО 500ШТ КАЖДОГО ВИДАСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 19:0015.12.2021 19:0015.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124055Подведение итогов не позднее КОНТЕЙНЕР МКР 3,5Л4-1.0 ППР(140/20) (260), КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/70) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/35) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 0,9ЛС2-1,0 пп1(125/40) (150) ПО 500ШТ КАЖДОГО ВИДАСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 19:0015.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124055Подведение итогов не позднее КОНТЕЙНЕР МКР 3,5Л4-1.0 ППР(140/20) (260), КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/70) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/35) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 0,9ЛС2-1,0 пп1(125/40) (150) ПО 500ШТ КАЖДОГО ВИДАСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОНТЕЙНЕР МКР 3,5Л4-1.0 ППР(140/20) (260), КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/70) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 1,2Л4-1,0 пп1(130/35) (170) верх.сб, КОНТЕЙНЕР МКР 0,9ЛС2-1,0 пп1(125/40) (150) ПО 500ШТ КАЖДОГО ВИДА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2000 ШТУК
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
29.20.21.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
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