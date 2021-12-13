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Номер извещения
АП010290
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства "Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири" (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
08.12.2021 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
--
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розе Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 12:20 GMT +313.12.2021 12:2013.12.2021 12:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010290Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"Москва
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 17:3027.12.2021 17:3027.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010290Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"
Начальная цена
73 680 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
49.41.20.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9000
Кол-во: 9000
Кол-во: 5
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