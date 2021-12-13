Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства "Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири" (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010290 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства "Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири" (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз

Все закупки и тендеры АОСТНГ Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134 Контактный телефон +7 495 540-74-50 Факс -- Адрес электронной почты ale.smirnova@gazartstroy.ru Ф.И.О. контактного лица Розе Алёна Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru