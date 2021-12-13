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    Главная / Торги / Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства "Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири" (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"

    Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства "Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири" (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:2013.12.2021 12:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010290Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010290

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства "Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири" (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:20 GMT +313.12.2021 12:2013.12.2021 12:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010290Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 17:3027.12.2021 17:3027.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010290Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 17:3027.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010290Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аренде техники с экипажем и ГСМ на объекте строительства «Этап 6.9.1. Лупинги МГ Сила Сибири» (СТНГ-2048-ЛС-СТ) для нужд АО "СТНГ"

    Начальная цена

    73 680 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20.000

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по аренде: трубоукладчик с эксплуатационной массой 57 – 60 тн, типа Komatsu D355, г/п от 80 тн), c экипажем и ГСМ (указывается стоимость за 9 000 часов)"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по аренде: трубоукладчик с эксплуатационной массой 57 – 60 тн, типа Komatsu D355, г/п от 80 тн), c экипажем, без ГСМ (указывается стоимость за 9 000 часов)"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 3"

    "Мобилизация и демобилизация трубоукладчиков (указывается стоимость за 5 единиц техники)"

    Кол-во: 5

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