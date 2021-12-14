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    Главная / Торги / Закупка втулок предохранительных (по чертежам и ТУ заказчика) на 1 квартал 2022г. Выгрузка полного пакета документов на площадку обязательна. На поверхности втулок (литых обечаек) не допускается наличие пригара формовочной смеси и не допускается наличие шлакометаллической эмульсии.

    Закупка втулок предохранительных (по чертежам и ТУ заказчика) на 1 квартал 2022г. Выгрузка полного пакета документов на площадку обязательна. На поверхности втулок (литых обечаек) не допускается наличие пригара формовочной смеси и не допускается наличие шлакометаллической эмульсии.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124045Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124045

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    68167, 68472

    Наименование закупки

    Закупка втулок предохранительных (по чертежам и ТУ заказчика) на 1 квартал 2022г. Выгрузка полного пакета документов на площадку обязательна. На поверхности втулок (литых обечаек) не допускается наличие пригара формовочной смеси и не допускается наличие шлакометаллической эмульсии.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    08.12.2021 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    482_2.jpg

    ТУ_для_стальных_отливок.pdf

    Предохранительная_втулка_для_поддона_чертеж__К_59386_1___9825.2937.pdf

    590.pdf

    593_1_предохранительная_втулка_180_235т.JPG

    Запрос___1__втулки.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124045Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124045Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 11:3012.01.2022 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124045Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течении 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.52

    Услуги по литью стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулки в соответствии с запросом"

    Кол-во: 1

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