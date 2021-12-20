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    Главная / Торги / Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124042Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124042

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___193_от_23.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 325-67-30

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 08:00 GMT +320.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124042Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 08:0020.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124042Дата и время вскрытия заявок Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124042Подведение итогов не позднее Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124042Подведение итогов не позднее Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    3 140 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика любым доступным способом до адреса Покупателя: РФ, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Оплата услуг осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара. Срок поставки товара - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23.190

    Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20

    Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Закупочная документация

    08.12.2021

    Проект договора

    08.12.2021

    Техническое задание

    08.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121529/name/61c5879fe4b1b2.78961912

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка вагонов - домов 8-местных на шасси для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 2

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