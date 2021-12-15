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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП124037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бумага битумная 10 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-32
Факс
--
Адрес электронной почты
PoluninaIV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полунина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бумага битумная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124037Дата и время окончания срока приема заявок Бумага битумнаяКаменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124037Дата и время вскрытия заявок Бумага битумнаяКаменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 07:3015.12.2021 07:3015.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124037Подведение итогов не позднее Бумага битумнаяКаменск-Уральский
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага битумная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Каменск-УральскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
17.12.14.191
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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