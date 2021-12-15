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    Главная / Торги / Поставка новогодних подарков

    Поставка новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918111Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних подарковгород МахачкалаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110918111

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_МИ.DOC

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Копия_Приложение_к_Форме_1__Коммерческое_предложение.xlsx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Документация_МИ.docx

    Протокол_итоговый_по_МИ___06_15.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газораспределение Дагестан
    Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан

    Юридический адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Почтовый адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Контактный телефон

    +7 722 68-20191 доб. 10

    Факс

    +7 8722 68-20-19 доб. 110

    Адрес электронной почты

    dgs_zakupki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газимагомедов Ризван Казимович

    Место рассмотрения предложений

    город Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918111Подведение итогов не позднее Поставка новогодних подарковгород Махачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних подарков

    Начальная цена

    1 200 010,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением 2 «Техническая часть»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 2 «Техническая часть»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Являются критерием отбора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газораспределение Дагестан
    Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан

    Адрес местонахождения

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Классификатор ОКПД2

    10.82

    Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

    Классификатор ОКВЭД2

    10.82

    Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113056/name/61bb4450633b19.87713772

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

    Кол-во: 1305.00000

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