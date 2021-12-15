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    Главная / Торги / Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГ

    Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124036Дата и время окончания срока приема заявок Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124036

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PoluninaIV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полунина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124036Дата и время окончания срока приема заявок Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124036Дата и время вскрытия заявок Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 07:3015.12.2021 07:3015.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124036Подведение итогов не позднее Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 07:3015.12.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124036Подведение итогов не позднее Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага антикор. 2000мм 10 000 пог.м БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1200ММ 30РУЛ БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В1500ММ 30РУЛ БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030 27000КГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 тонны

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Каменск-УральскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.191

    Бумага оберточная специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага антикор. 2000мм"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 2"

    "БУМАГА Д/ПЕРЕСТИЛА ЛИСТОВ 35Г/М2 В2000ММ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ МАРКИ А 1000-1030"

    Кол-во: 27000

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    Прием заявок до:
    01.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    360 148 674
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    21.12.2021 г., 21:12
    Дата аукциона:
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