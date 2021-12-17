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Номер извещения
ГП124047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
08.12.2021 12:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01 доб. 0
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
irina.morgacheva@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Моргачева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 15:00 GMT +317.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124047Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022годМосква
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 13:0028.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124047Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022годМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РИМЕРА-Сервис
Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
25.99.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 22
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 200
Кол-во: 55
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 615
Кол-во: 3015
Кол-во: 3000
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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Кол-во: 20
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Кол-во: 490
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Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 3
Кол-во: 120
Кол-во: 75
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 24
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Кол-во: 90
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Кол-во: 75
Кол-во: 3800
Кол-во: 3300
Кол-во: 320
Кол-во: 350
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