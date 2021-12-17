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    Главная / Торги / Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022год

    Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124047Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Тех_задание_на_изделия_пята__подпятник_опора__кольцо_опорное.docx

    Договор_Поставка_ТМЦ_с_заявкой__Общество_Покупатель_.docx

    Потребность_общая.xls

    Информация_о_совместимости__подпятника_и_пяты.xls

    Анкета_от_20.01.20.docx

    Тех_задание_на_изделия_пята__подпятник_опора__кольцо_опорное.docx

    6.Шаблон__РС__договора_Поставка_с_заявкой__Общество_Покупатель___3538217_v7___5_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Контактный телефон

    +7 495 981-01-01 доб. 0

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    irina.morgacheva@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Моргачева Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 15:00 GMT +317.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124047Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022годМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 13:0028.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124047Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022годМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 13:0028.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124047Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей к УЭЦН (пята, подпятники, опора керамическая, кольцо опорное) для ГК РИМЕРА на 2022год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество РИМЕРА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    25.99.99.000

    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДПЯТНИК ЭД139.060СБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "ПОДПЯТНИК ЕЮТИ.Г.1176.800СБ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 3"

    "ПОДПЯТНИК ЕЮТИ.Г.1216.500СБ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "ПОДПЯТНИК ЕЮТИ.Д.1280.240СБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "ПОДПЯТНИК ЕЮТИ.Г.1288.600СБ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ ЕЮТИ.Г.1384.600СБ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ Г.1388.600СБ"

    Кол-во: 55

    "Позиция 8"

    "ПОДПЯТНИК ЕЮТИ.Д.1418.120.000СБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "ПОДПЯТНИК ВЕХНИЙ ЕЮТИ.Г.1484.600СБ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ ЕЮТИ.Г.1439.001"

    Кол-во: 615

    "Позиция 11"

    "ПОДПЯТНИК ПК.092.0018.00"

    Кол-во: 3015

    "Позиция 12"

    "ПОДПЯТНИК ЭС.ПП.602"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 13"

    "ПОДПЯТНИК ЭС.ПП.604"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "ПОДПЯТНИК ЭС.ПП.606СБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Подпятник ВРЛМ.3044.21.104.002"

    Кол-во: 260

    "Позиция 16"

    "Подпятник ВРЛМ.304421.133СБ"

    Кол-во: 4911

    "Позиция 17"

    "Подпятник (96ГАБ ВЕРХ.СЕКЦ) ВРЛМ.304421.118СБ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Подпятник (96ГАБ НИЖ.СЕКЦ) ВРЛМ.304421.116СБ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Подпятник верхний ВРЛМ.304425.026СБ"

    Кол-во: 490

    "Позиция 20"

    "Подпятник нижний ВРЛМ.304425.027СБ"

    Кол-во: 490

    "Позиция 21"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ БРО5Ц5С5 /З-ЕЮТИ.Г.1470.001/"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ /З-ЕЮТИ.Г.1475.002/"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ БРО5Ц5С5 /З-ЕЮТИ.Г.1470.001/"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "ПОДПЯТНИК /З-ПК103.0004.01/"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Подпятник ЭД 001.17000 ВРЛМ.304421.059"

    Кол-во: 120

    "Позиция 26"

    "Подпятник 102.000.4002"

    Кол-во: 75

    "Позиция 27"

    "Подпятник ЭД001.18.000"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Подпятник нижний ПБ114.15.000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Подпятник КП92.03.000"

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "Подпятник ЭД078.01.800"

    Кол-во: 13

    "Позиция 31"

    "Подпятник ВРЛМ.304421.056"

    Кол-во: 90

    "Позиция 32"

    "Пята ВРЛМ.3044.21.104.001"

    Кол-во: 260

    "Позиция 33"

    "Пята ВРЛМ.304421.057СБ"

    Кол-во: 4720

    "Позиция 34"

    "Пята ВРЛМ.304421.094СБ"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 35"

    "Пята ВРЛМ.304425.025СБ"

    Кол-во: 490

    "Позиция 36"

    "Пята (103габ D22) ВРЛМ.304425.017СБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "ПЯТА (96ГАБ ВЕРХ.СЕКЦ) ВРЛМ.304421.119СБ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "ПЯТА (96ГАБ НИЖ.СЕКЦ) ВРЛМ.304421.117СБ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Пята КП92А.00.002"

    Кол-во: 120

    "Позиция 40"

    "Пята ЦРКФ.05.099.00.00.005"

    Кол-во: 120

    "Позиция 41"

    "Пята Пр 092.000.003"

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "Пята ВРЛМ.304.421.001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Пята Пр103.400.003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Пята ЭД078.01.900"

    Кол-во: 13

    "Позиция 45"

    "ПЯТА /З-ПК103.0004.02/"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "ПЯТА 40Х-3-П-ТО /З-ЕЮТИ.Г.1224.900СБ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 47"

    "ПЯТА 95Х18 /З-ЕЮТИ.Г.1439.002"

    Кол-во: 75

    "Позиция 48"

    "Опора керамическая ЕЮТИ.Н.614.011"

    Кол-во: 3800

    "Позиция 49"

    "Опора керамическая ЕЮТИ.Н.614.011-01"

    Кол-во: 3300

    "Позиция 50"

    "Опора керамическая ЕЮТИ.Н.614.011-02"

    Кол-во: 320

    "Позиция 51"

    "Кольцо опорное ЕЮТИ.Н.354.10.403"

    Кол-во: 350

    "Позиция 52"

    "Кольцо опорное ЕЮТИ.Н.354.10.403-01"

    Кол-во: 50

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