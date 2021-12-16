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    Главная / Торги / Поставка инструментов

    Поставка инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 08:5916.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918582Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментовОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110918582

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    95-21

    Наименование закупки

    Поставка инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протоколо_95_21_сайт.docx

    Извещение_95_21.docx

    Раздел_7_обоснование_НМЦД.docx

    Раздел_4_Техническое_описание_предмета_закупки.docx

    Форма_Коммерческого_предложения_1.xlsx

    Раздел_5_Проект_договора.doc

    Документация_95_21.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    Почтовый адрес

    omts@omskoblgaz.ru

    Контактный телефон

    +381 22 081 487 доб. 100

    Факс

    +7 3812 27-66-08

    Адрес электронной почты

    krymskaya@omskoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крымская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 14:3024.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918582Подведение итогов не позднее Поставка инструментовОмск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов

    Начальная цена

    230 677,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    omts@omskoblgaz.ru

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121242/name/61c56f13ed1992.89116331

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 18

    "Позиция 4"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 14

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