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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110918582
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструментов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
Почтовый адрес
omts@omskoblgaz.ru
Контактный телефон
+381 22 081 487 доб. 100
Факс
+7 3812 27-66-08
Адрес электронной почты
krymskaya@omskoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крымская Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов
Начальная цена
230 677,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,
omts@omskoblgaz.ru
25
25.73
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 14
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