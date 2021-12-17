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    Главная / Торги / Закупка запасных частей

    Закупка запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010288Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки.7z

    Приложение._Опыт_поставки__МТР.docx

    Приложение_Перечень_документов.xlsx

    Форма_ТКП_АП010288.xlsx

    Форма_ТКП_АП010288_в_валюте.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ny.kasimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касимова Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 15:00 GMT +317.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010288Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частейМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.01.2022 12:0017.01.2022 12:0017.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010288Подведение итогов не позднее Закупка запасных частейМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 12:0017.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010288Подведение итогов не позднее Закупка запасных частейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    НижнекамскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара Покупателем

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    28.14.11.131

    Клапаны обратные

    28.12.14.110

    Клапаны гидравлические

    26.51.82.110

    Комплектующие (запасные части) дальномеров, теодолитов и тахиметров (тахеометров); геодезических, гидрографических, океанографических, гидрологических, метеорологических или геофизических инструментов и прочих приборов, не имеющие самостоятельных гру ппировок

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    28.12.14.112

    Гидроклапаны направляющие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок батарейный 1763 ВА MicroLogix 1100 3B Replacement Lithium BatteryAllen Bradley"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок батарейный 1756-ВА2 Controllogix L6XSer B ONLY Battery 1756-ВА2Allen Bardley"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Измерительная ячейка (RTD) для анализатора WDG-V код заказа 7000-815-SE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Термопара type "K" (код заказа 7000-839-ТЕ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Соединительная плата в сборе с платой ЦПУ для анализатора WDG-V код заказа 7000-845-SE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная TL-5276/W 3,6V UTILITY METER LI BATTERY JUN-03 для WDG-IV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Батарея аккумуляторная TL-5276/W 3,6V UTILITY METER LI BATTERY JUN-03 для WDG-IV"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Плата полевого блока для анализатора WDG-IV код заказа 80471SE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Thermocouple type "K" (термопара тип К) P/N 71697KE Запасные части наанализатор WDG-IVC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Батарея аккумуляторная TL-5276/W 3,6V UTILITY METER LI BATTERY JUN-03 для WDG-IV"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Модуль источника питания и клавитауры, код заказа 90253VE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Датчик температуры корпуса (RTD) для WDG-V код заказа 25384JE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Блок питания 15В пост. тока (входное напряжение 240В) для анализатора Ametek 880-NSL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Аспиратор для анализатора Ametek 880-NSL код заказа 407 300 902"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Поточная плита MS-A00142B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Система анализа нефтепродуктов в воде MS2101, теплоизолированном шкафу с пробоотборной системой на базе анализатора Arjay Hydrasense 2411. ПНР+ШМР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Поточная плита MS-A00142B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Система анализа нефтепродуктов в воде MS2101, теплоизолированном шкафу с пробоотборной системой на базе анализатора Arjay Hydrasense 2411. ПНР+ШМР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Лампа анализатора MS-А00114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Клапан пневматический BIFOLD ASPR19-P16-32-NU-00, 3/4""

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Клапан обратный BIFOLD PCV 04F-04F-13-023-SA, 1/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Клапан обратный BIFOLD PCV 08F-08F-13-023-SA, 1/2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Клапан обратный BIFOLD PCV 12F-12F-13-023-SA, 3/4""

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Клапан “BIFOLD FLUIDPOWER” AS06-PSV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Клапан “BIFOLD FLUIDPOWER” mod. PCV-08F-13-023-SA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Клапан “BIFOLD FLUIDPOWER” AS12-FC1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Газоанализатор DRAGER PIR 7000 HART тип 334, схема подключения 3-х проводное метан (CH4) инфракрасны"

    Кол-во: 11

    "Позиция 28"

    "Головка газоизмерительная Polytron 8100 AI H2S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Газоанализатор DRAGER PIR 7000 HART тип 334, схема подключения 3-хпроводное метан (CH4) инфракрасный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Сенсор Dragersenser H2S LC 6809610"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Сенсор электрохимический NH3 LC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Сенсор электрохимический OV 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Головка газоизмерительная Drager Polytron 5100 Al сенсорэлектрохимический H2S LS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Головка газоизмерительная Drager Polytron 5100 Al сенсорэлектрохимический H2S LS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Головка изм.PIR 7000 тип 334 (6811817)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Кольцо сальниковой набивки клапана серии 35002 DN 80 (материал - Карбон+ PTFE)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Кольцо внутреннее втулки сальника (материал- Viton) для клапанов серии35002 DN80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кольцо наружное втулки сальника (материал- Viton) для клапанов серии35002 DN80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Мембрана привода 6" клапана серии 35-35002 стандартная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Комплект крышек стойке прив35 6" для клапанов DN80,100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Плунжер (д/клапана 35-35002DN80)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Седло DN80 Cv135-145 (F1) клап.сер.35002 (мат.нерж.ст.316)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Кольцо сальниковой набивки клапана серии 21000 DN25-100 (материал -Карбон+PTFE)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 44"

    "Прокладка крышки/корпуса клапана серии 21000 DN80 (материал - нерж.сталь + графит) спиральновитая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Прокладка седла клапана серии 21000 DN80 (материал - 316 + графит)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Мембрана привода 87/88 №16 клап.21000/41000 стандартная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Плунжер DN80 316 Стел LO-DB Cv 75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Седло DN80 316 Стел быстрсменное Cv110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Шток клапана серии 21000 DN80\100 PN40 316 STD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Штифт клапана сер.21000 DN80/100 316"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Мембрана к приводу 87/88 размер 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Плунжер DN80 Cv 31 316 стел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Седло DN80 316 Стел быстрсменное Cv31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Прокладка седла клапана серии 21000 DN40-50 (материал - 316+Графит)ДС.00.14.76.37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Прокладка крыш./корп. cер.21000 DN40-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Мембрана привода 87/88 №6 клап.сер.2100 стандартная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Шток клапана серии 21000 DN40/50 316EB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Штифт для клапана серии 21000 (материал- нержавеющая сталь)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Плунжер клапана серии 21000 DN25\50 410 Cv6,Cv5-2S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Седло DN40\50 410 быстросменное Cv6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Клетка для б/сьемного седла DN40\50 304"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Плунжер Cv 0,6 Варилог, затвор №3, стеллит"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Седло Cv 0,6 Варилог, затвор №3,нерж. Сталь 17-4 PH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Кольцо сальника для клапана 28000, материал - Карбон/PTFE"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Прокладка седла клапана серии 28000 (материал- нерж.ст.+графит)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Мембрана привода серии 27/28 клапана серии 28000 стандартная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Варилог Затвор 6 Cv0,05( Седло-17-4-PH, плунжер, шток-стеллит)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Кольцо сальниковой набивки клапана серии 35002 DN25-50, 41005 DN80 (материал -Карбон+PTFE)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Кольцо внутреннее втулки сальника (материал- Viton) для клапанов серии35002 DN25,40,50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Кольцо наружное втулки сальника (материал- Viton) для клапанов серии35002 DN25,40,50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Мембрана привода 4,5" для клапана серии 35-35002 стандарт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Комплект крышек к стойке привода серии 35 4,5" (для клапанов DN 25,40,50)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Плунжер (д/клапана 35-35002DN40)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Седло Dn40 Cv 13,2-15,6(F0.4) 35002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Кольцо сальниковой набивки клапана серии 21000 DN25-100 (материал -Карбон+PTFE)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Прокладка крышки/корпуса клапана серии 21000 DN80 Нерж. сталь + графит(спиральнонавитая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Мембрана к приводу 87/88 размер 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Шток клапана DN80/100 PN40 316STD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Штифт клапана сер.21000 DN80/100 316"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Плунжер DN80/100 410 Cv110-113"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Седло Dn80 410 резьбовое Cv 110, 48-75 Lo-db 21000 серии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 88-41355"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-78463"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41325"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41325"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 51-21119 EB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41325"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41935"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 51-73471EB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41325"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Комплект ЗИП для клапана Dresser мод. 88-41325 DN 200 CL300 I-14-108586-192-1 №9,10,11F,13,14,15,24,75 поз.1V-PV-5419"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Комплект ЗИП для клапана Dresser мод88-21124A DN 50 CL600 I-14-108586-046-1 №6,13,14,15,17,24,75 поз.1V-FV-0121"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Клапан блокировки 77-80 H-L Dresser Masoneilan"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Клапан блокировки 00-80 H-L Dresser Masoneilan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Корпус клапана Masoneilan 35002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Позиционер эл./пневмат. Masoneilan 4700Е"

    Кол-во: 9

    "Позиция 98"

    "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 99"

    "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 100"

    "Концевик Masoneilan 496-257 Exd СК с монтажным комплектом на исполнительные механизмы серии 87/88"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Концевик Masoneilan 496-257 Exd СК с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Концевик Masoneilan 496-257 Exd СК с монтажным комплектом на клапан серии 30-30000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Концевик Masoneilan 496-558 Exd Namur с монтажным комплектом на клапан серии 30-30000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 104"

    "Уровнемер буйковый ЦДУ-01/12423-31АВ Dn100 B1 по DIN EN 1092 Pn40 Exd"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 30-3000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 107"

    "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 88-41000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Позиционер 8013-758 Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 28000(Варипак)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Концевик Masoneilan 496-257 Exd СК с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)"

    Кол-во: 54

    "Позиция 110"

    "Позиционер эл./пневмат. Masoneilan 4700Е"

    Кол-во: 14

    "Позиция 111"

    "позиционер эл./пневмат. Masoneilan 8013-758"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Позиционер эл./пневмат. Masoneilan 4700Е"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Позиционер 8013-758 Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 28000(Варипак)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Клапан регулирующий 1V-LV-3522A DN25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Клапан регулирующий 1V-LV-3522В DN25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Клапан регулирующий.1V-LV-5205 DN100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Регулирующий клапан Dresser 84-77111, DN150x150x200 CL2500 поз. 1V-LV-1161А/В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Сигнализатор наличия пламени Durag D-LX 200 UA-10/84Ex NPT SA225"

    Кол-во: 15

    "Позиция 119"

    "Рем.комплект клапана с приводом модель 6-HD300-S-347-BN44-DRC6-C14ES, поз. 1S-XSV-6009, 1S-XSV-6010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Расходомер-счетчик ультразвуковой Krohne Optisonic 7301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Расходомер вихревой OPTISWIRL 4070 DN80 PN1.6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Расходомер - счетчик ультразвуковой OPTISONIC 3400 DN50 PN2.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2100C DN150 PN16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Сигнализатор уровня KROHNE MS15/BR, EExdIICT6, LCIE №87.В 6099Х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Конвертер сигнальный UFC400F/i-Ex для расходомера OPTISONIC 3400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "ЗИП METSO 8'' FF30X-1-X-GX-G-B-ESBXX \ B1JU20/70CL,седло, уплотнение седла, корпуса, привода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Комплект ЗИП METSO 6'' FF1509-1-X-VX-G-B-ESBXX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Комплект ЗИП 8'' FF2509-1-X-EX-G-B-ESBXX / B1JU32/105CL, седло, уплотнение седла, корпуса,привода."

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Комплект ЗИП METSO 8" FF2509-1-X-VX-G-B-ESBXX / B1JU322/120CL,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Комплект ЗИП METSO T2HY02AYY18/05 / B1JAU16/55CL,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "ШАР Metso для отсечного клапана XG04DUTYJ6SJHADF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "ШАР Metso для отсечного клапана D1FH02DHC03G/05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "ШАР Metso для отсечного клапана XG06DUTAJ8RXHFBF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "ЗИП для клапана Metso XG08DUTA_H_D дет.007 ,063,065, 066 ,069 , 070,071,091,099,150,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Ремонтный комплект для клапана Samson 3251 привод 3277 Dn40 Cv14,5 (30FV513B)Pn40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Ремонтный комплект для клапана Samson 3251 привод 3277 Dn40 Cv14,5 (30FV513А)Pn40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Ремонтный комплект для клапана Samson 3241 привод 3277 Dn80 Cv60 (30TV401)Pn40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Ремонтный комплект для клапана Samson 3241 привод 3277 Dn80 Cv60 (30TV402)Pn40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Фильтр регулятор SAMSON 4708-5352"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Электропневматический позиционер Samson 3730-3 (1Ex ia IIC T 6 EAC ГОСТ; входной сигнал 4-20 мА; аналоговый датчик положения 4-20 мА; Expert+ диагностика; материал корпуса - алюминий)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Позиционер IP8101-034-2-Т6-X414"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Привод пропорционалный пневматический SMC C96QLL080-R10200CJR-DLSID спозиционером IP5100 и адаптацио"

    Кол-во: 26

    "Позиция 143"

    "Позиционер IP5000-030-Z10363-DIN00015ПС/пневматический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Камень скольжения ротоформера"

    Кол-во: 30

    "Позиция 145"

    "Прокладка фильтра арт.002467"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "Подшипниковый узел в сборе поз.17 G-ВТ-002854"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Подшипниковый узел в сборе поз.20 G-LA-007835"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Уплотнипельное кольцо G-DN-012458"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Уплотнипельное кольцо G-DN-002176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Уплотнипельное кольцо G-DN-010815"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "Уплотнипельное кольцо G-DN-011412"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "Графитовое кольцо торц. уплотнения G-DI-019301"

    Кол-во: 8

    "Позиция 153"

    "Кулисный камень G-BT-002360"

    Кол-во: 30

    "Позиция 154"

    "Подшипниковый узел JD-701Y арт.026916"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Подшипниковый узел JD-701Y арт.026920"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Узел очистки ленты JD-701Y арт.004178"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Узел очистки барабана JD-701Y арт.050675"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Скребок серы JD-701Y арт.028066"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Пружина тарельчатая т/у Rotoform 3000 P101925 арт.022686"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.010773"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.010815"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.023565"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.011408"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.010773"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.002176"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.002220"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.002219"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Цепь привода Rotoform 3000 P101925"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Узел водосъмный JD-701Y арт.055216"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Узел водосъмный JD-701Y арт.006045"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Лента стальная гранулятора JD-701 Y Steel belt арт. 21150010620022 P101925"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Форсунка эксцентриковая ID019436 чертеж №210-Е-000001 гранулятора SANDVIK РА-752"

    Кол-во: 64

    "Позиция 173"

    "Уплотнение Rotoform 3000 арт. 024639 заказ Р101925"

    Кол-во: 27

    "Позиция 174"

    "Монтажный зажим форсунок арт. 019435 гранулятора JD-701 Y заказ Р101925"

    Кол-во: 64

    "Позиция 175"

    "НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО КАНАТА (КАНАТОУКЛАДЧИК) АРТ.№4733000430 ДЛЯ ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "КАНАТНЫЙ БЛОК В КОМПЛЕКТЕ С ПОДШИПНИКАМИ И КРЕПЕЖОМ ДЛЯ ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887"

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "ХОДОВОЕ КОЛЕСО В КОМПЛЕКТЕ С ПОДШИПНИКАМИ И КРЕПЕЖОМ ДЛЯ ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "ТОРМОЗНОЙ ДИСК АРТ №5675900 ДЛЯ МОТОР-РЕДУКТОРА STAHL 12/2 H91MF16ZC106 ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "ПОДШИПНИКОВАЯ ОПОРА КАНАТНОГО БАРАБАНА ДЛЯ ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "РЕДУКТОР STAHL SF 35834313 ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "ТОРМОЗНОЙ ДИСК АРТ №2127036650 ДЛЯ МОТОР-РЕДУКТОРА STAHL SF 35834313 ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Блок подшипниковый сдвоенный поз.18 HD 630/1240/Т36А BLW-70 GB-802A/S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Блок подшипниковый сдвоенный поз.I MD 900/1185/Т17B BLW-70 GB-802A/S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Сильфон 3R23049ZX (H-101A,B)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Винт арт.13555 поз.4.3 AISI304 для торцевого уплотнения SD2-0695-26139 ТРЭМ Flowserve 6HPX15SL Н-701АВ чертеж SD2-0695-26139"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Кольцо стопорное арт.21776 поз.6 материал-А2 для торцевого уплотнения SD2-0695-26139 ТРЭМ Flowserve 6HPX15SL Н-701АВ чертеж SD2-0695-26139"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Кольцо стопорное арт.5915 поз.7 AISI302 для торцевого уплотнения SD2-0695-26139 ТРЭМ Flowserve 6HPX15SL Н-701АВ чертеж SD2-0695-26139"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Пружина арт.21691 поз.34 SPX для торцевого уплотнения SD2-0695-26139 ТРЭМ Flowserve 6HPX15SL Н-701АВ чертеж SD2-0695-26139"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Прокладка СНП-А-3-407х389-4,5 ст.316L_Flowserve 6HPX15A SL_Н-701АВ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 190"

    "Винт SHCS М10х45 с головкой с углублением под шестигранник из нержавеющей стали 316SS поз.40.6 для двойного торцевого уплотнения BXHHSW/BXHHSW Flowserve 6x8x18HPX6000 Н-701АВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 191"

    "Металлорукав 1/2" L=210мм (под приварку) с нержавеющей гофрой изнутри или металлорукав в сборе с фланцем и штуцером L=320мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Кольцо вращающееся пары трения поз.15 торцевого уплотнения 3R11409SL насоса Flowserve_3х6х13 A HDO_Н-101/АВС_чертеж № 130002-6601"

    Кол-во: 6

    "Позиция 193"

    "Прокладка артикул. 4R1930QF для торцевого уплотнения насоса модели 3x6x13 A HDO"

    Кол-во: 12

    "Позиция 194"

    "Прокладка СНП-А-3-670х650-4,5 ст.316L_Flowserve 4HPX25SL_Н-602АВ, Н-603АВ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 195"

    "Шланг резиновый DN1/2"-2500-3/8NPT-Mx1/2"NPT-M с клапаном быстроразъемного соединения SS-QC8-B-8PF/SS-QC8-BP SWAGELOK передвижной станции заполнения масла в бачок торцевого уплотнения FLOWSERVE чертеж D0174431-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Стекло PL3 MINITOR индикатора уровня поз.А передвижной станции заполнения масла в бачок торцевого уплотнения FLOWSERVE чертеж D0174431-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Колесо рабочее центробежного полупогружного насоса FLOWSERVE 20WUJ-2L-1104271529 Н-703 А,В поз.2200."

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Кольцо стопорное рабочего колеса центробежного полупогружного насоса модель 20 WUJ-2L-11 04001502 по"

    Кол-во: 44

    "Позиция 199"

    "Втулка вала(04272472)H-711 поз.1610.1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Вал рабочего колеса центробежного насоса Floweserw 50 WUJ-2R-4 04271033 поз.2110 Н-711"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Вал промежуточный центробежного насоса Floweserw 50 WUJ-2R-4 0426994 6поз.2120.1 Н-711"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Вал верхний центробежного насоса Floweserw 50 WUJ-2R-4 04271036 поз 2130.1 Н-711"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Колесо рабочее центробежного полупогружного насоса FLOWSERVE 50 WUJ-2R-4 04272458 Н-711 поз.2200.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Втулка 04272473 к насосу 20 WUJ2L11 поз.3300.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Втулка 04272467 к насосу 20 WUJ2L11 поз.3300.2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 206"

    "Втулка поз.3300.3 к насосу 50 WUJ-2R-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Втулка 04006261 к насосу 20 WUJ2L11 поз.3400.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Втулка подш(04006204)H-711 поз.3400.2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 209"

    "Прокладка арт.04000069 поз. 4590.1 по чертежу VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H711-001-ER 50 WUJ-2R-4 Klinge"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Прокладка арт.04007590 поз. 4590.4 по чертежу VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H711-001-ER 50 WUJ-2R-4 А182 Т"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Прокладка позиции 4590.5 полупогружного насоса модели 50 WUJ-2R-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Прокладка арт.04008641 поз.4590.6 по чертежу VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H711-001-ER 50 WUJ-2R-4 Klinger"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Кольцо уплотняющее картер центробежного полупогружного насоса модель 50 WUJ-2R-4 04000080 поз.4610.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Прокладка уплот арт.04000993 поз.4590.3 VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H711-001-ER 50 WUJ-2R-4 А182 Туре321"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Колесо рабочее поз.2200 максимальный диаметр 267мм 3HPX11А D74394 для Н-713А/В FLOWSERVE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Колесо рабочее поз.2200 максимальный диаметр 323 мм 4HPX13А D74340 для Н-202А/В FLOWSERVE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Колесо рабочее поз.2200 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Вал поз.2100 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Гайка вала поз.2912 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Уплотнение лабиринтное поз.4300.1 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Уплотнение лабиринтное поз.4300.2 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Втулка подшипника скольжения поз.1610.1 к насосному агрегату 20WUJ-2L-11Y-Н703A/B"

    Кол-во: 12

    "Позиция 223"

    "Втулка подшипника скольжения поз.1610.2 к насосному агрегату 20WUJ-2L-11Y-Н703A/B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Втулка подшипника не подвижная поз.3400.1 к насосному агрегату Flowserve20WUJ-2L-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Прокладка позиции 4590.3 артикул 04025219 по чертежу VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H703AB-001-ER насоса мо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "Втулка подшипника скольжения поз.3300 к насосному агрегату FlowserveECPJ40-315-R"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Втулка подшипника скольжения поз.3400.1 к насосному агрегату FlowserveECPJ40-315-R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Втулка подшипника скольжения поз.3400.2 к насосному агрегату FlowserveECPJ40-315-R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Вал поз.2100 насоса 6 HDX 19 А Н-209А/В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Прокладка кольца седла №001794.925.000 (позиция №55) клапан FloweserveMarkOne DN 3" CL300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 231"

    "Кольцо штока привода уплотниельное №001181СТР.000 (позиция №275) клапанFloweserve MarkOne DN 3" CL300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 232"

    "Кольцо поршня уплотнительное №001182.CTP.000 (позиция №271) клапан FloweserveMarkOne DN 3" CL300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 233"

    "Кольцо штока поршня уплотнительное №001183.CTP.000 (позиция №272) клапан FloweserveMarkOne DN 3" CL300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 234"

    "Кольцо уплотнительное кронштейна №001184.CTP.000 (позиция №274) клапан FloweserveMarkOne DN 3" CL300"

    Кол-во: 15

    "Позиция 235"

    "Вставка седла №053753.925.000 (позиция №21) клапан Floweserve Valdisk DN6" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "Прокладка седла №064414.925.000 (позиция №55) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 237"

    "Кольцо штока привода уплотнительное №062518.999.000 (позиция №275) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 238"

    "Кольцо поршня уплотнительное № 001182.CTP.000 (позиция №271) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Кольцо штока поршня уплотнительное № 001183.CTP.000 (позиция №272) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 240"

    "Кольцо уплотнительное цилиндра №001184.CTP.000 (позиция №274) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 241"

    "Кольцо уплотнительное скользящего уплотнения № 002944.CTP.000 (позиция №278) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 242"

    "Вставка седла №051548.925.000 (позиция №21) клапан Floweserve Valdisk DN10" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 243"

    "Прокладка седла №064356.925.000 (позиция №55) клапан Floweserve ValdiskDN 10" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 244"

    "Кольцо штока привода уплотнительное №062518.999.000 (позиция №275) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "Кольцо поршня уплотнительное № 001182.CTP.000 (позиция №271) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 246"

    "Кольцо штока поршня уплотнительное № 001183.CTP.000 (позиция №272) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "Кольцо уплотнительное цилиндра № 001184.CTP.000 (позиция №274) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 248"

    "Кольцо уплотнительное скользящего уплотнения № 002944.CTP.000 (позиция №278) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 249"

    "Прокладка регулирующего винта дет.001631.655.00 (позиция №248) клапанFlowserve Valdisk BX DN18,DN10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Поршневое опорное кольцо дет.064273.976.00 (позиция №269) клапанFlowserve Valdisk BX DN18,DN10 CL150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Уплотнительное кольцо поршня дет.001313.СТР000 (позиция №271) клапанFlowserve Valdisk BX DN18,DN10 C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Уплотнительное кольцо штока поршня дет.001312.СТР000 (позиция №272)клапан Flowserve Valdisk BX DN18,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Уплотнительное кольцо цилиндра дет.001313.СТР000 (позиция №274) клапанFlowserve Valdisk BX DN18,DN10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Уплотнительное кольцо штока привода дет.257907.999.000 (позиция №275)клапан Flowserve Valdisk BX DN1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Уплотнительное кольцо скользящего уплотнения дет.0017818.СТР.000(позиция №278) клапан Flowserve Vald"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Ремонтный комплект для клапана Valtek 25 Flowserve MarkOne DN1" CL300 (10LV196) сер №20602.011 (плунжерная пара, клетка, комплект прокладок)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Ремонтный комплект для клапана Valtek 25 Flowserve MarkOne DN1" CL600 (10PV080) сер №20602.013 (плунжерная пара, комплект прокладок)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Ремонтный комплект для клапана Valtek 25 Flowserve MarkOne DN1" CL300 (10PV181A) сер №20602.020 (плунжерная пара, комплект прокладок)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Клапан регулирующий MarkOne 10PCV431 НЗ DN3 Cv104 PN300 316SS-Alloyb316SS -Alloyb+PTFE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Клапан регулирующий MarkOne 10PCV425 НЗ DN3 Cv104 316SS 316SS-Alloyb316SSAlloyb+PTFE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Клапан регулирующий MarkOne 10PCV435 НЗ DN3 Cv96 A351CF8M 316SS-PTFE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Клапан регулирующий Valdisk Dn6" 890м3/ч НЗ RF по ASME Pn50 диск 316SSChrome Plated 316SS 316SS/PTFE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Клапан регулирующий Valdisk Dn10" 2640м3/ч НЗ RF по ASME Pn50 диск 316SSChrome Plated 316SS 316SS/PT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Шаровой клапан с приводом (код заказа: 1/2˝ TRIAC Series 88 FO 316SS RTFE Ball Valve c/w TRAIC 2R2S Actuator)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Болт уплот. 24874 н.NETZSCH"

    Кол-во: 14

    "Позиция 266"

    "Болт уплот. 24897 н.NETZSCH"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Ремкомплект к торцевому уплотнению артикул 7141,7106 MECSEAL-CARTEX-DN15/40-E2 насоса NM038BY01L06B"

    Кол-во: 8

    "Позиция 268"

    "Подшипник ААР5403503-00000 (тихоходный вал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Подшипник ААР5403503-00001 (тихоходный вал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Компенсатор линзовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Наконечник пилота ST-1-S-H арт. SP104238-0024"

    Кол-во: 32

    "Позиция 272"

    "Наконечник пилота печи П-3 арт. SP104238-0066"

    Кол-во: 16

    "Позиция 273"

    "Части масляного уплотнения поз. 1.069"

    Кол-во: 6

    "Позиция 274"

    "Части промеж. уплотнени поз. 2.013"

    Кол-во: 6

    "Позиция 275"

    "Части уплотнения штока поз. 4.008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 276"

    "Прокладка 24" для специального компактного фланца поз.SP-SFL-1VA6839 Тип SPO CF HXL-645 материал ALL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Прокладка SPO-SRO CF HXM-192, сплав625"

    Кол-во: 18

    "Позиция 278"

    "Прокладка 1" SPO - SPO CF HXS-50, сплав 625, без покрытия"

    Кол-во: 8

    "Позиция 279"

    "Прокладка восьмигранная 4" SPO CF HXM-132 Alloy 625, без покрытия, дляспециального компактного фланца S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 280"

    "Прокладка восьмигранная 8" SPO CF HXM-244 Alloy 625, без покрытия, дляспециального компактного фланца S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 281"

    "Прокладка поз.003-31 для штуцера F1 (ПРОКЛАДКА типа GRAYLOCK SEAL RINGSize 200, 24", Class 2500, AIS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Прокладка поз.003-22 для штуцера F2 (ПРОКЛАДКА типа GRAYLOCK SEAL RING Size 154, 18", Class 2500, AISI 660 (MoS2 Coated))"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Прокладка поз.003-08 для штуцера М1 (ПРОКЛАДКА С ДВОЙНЫМ КОНУСОМ ДЛЯСПЕЦИАЛЬНОГО ФЛАНЦА DN 1750, Cla"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Прокладка поз.103-47 для штуцера F1 (ПРОКЛАДКА типа GRAYLOCK SEAL RING,20", Class 2500, AISI 660 (Mo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Прокладка поз.103-21 для штуцера F2 (ПРОКЛАДКА типа GRAYLOCK SEAL RINGSize 154, 18", Class 2500, AIS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Прокладка поз.103-07 для штуцера М1 (ПРОКЛАДКА С ДВОЙНЫМ КОНУСОМ ДЛЯСПЕЦИАЛЬНОГО ФЛАНЦА DN 1250, Cla"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Преобразователь скорости Bentley Nevada Model: 23732-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Проксиметр Bentley Nevada Model: 23733-03; Cable Model 18622-12-00 12 FI LENGTH 5 meter; Output: -18 to 24 VDC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Вибропреобразователь осевого сдвига Bentley Nevada Model: 330105-02-12-05-02-05 Extension cable: 33130-154-01-05 4,5 meter Probe Holder: Metrix 5499-002 Size: 3/8-24 UNF Threads"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Преобразователь перемещения токовихревой Bently Nevada 330703-000-050-10-12-05 диаметр 11 мм., резьба М14х1,5 без брони, длина корпуса 50 мм., общая длина 1 м. соединитель ClickLoc"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Преобразователь перемещения токовихревой Bently Nevada 330704-000-050-90-02-05 диаметр 11 мм., резьба М14х1,5 с броней, длина корпуса 50 мм., общая длина 9 м. соединитель ClickLoc"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Преобразователь перемещения токовихревой Bently Nevada 330906-02-12-05-02-05 диаметр NSv, резьба 3/8-24UNF ,tp бронb, длина корпуса 50 мм., общая длина - 0,5 м. соединитель ClickLoc"

    Кол-во: 4

    "Позиция 293"

    "Преобразователь перемещения токовихревой Bently Nevada 177230-01-01 резьба 1/4-28 UNF-2B, длина корпуса 66 мм., тип соединения кабеля - MIL-C-5015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "Проксиметр Bently Nevada 330780-91-05 диаметр 11 мм., общая длина 9 м., крепление - DIN - рейку"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "Проксиметр Bently Nevada 330180-91-05 диаметр 8 мм., общая длина 9 м., крепление - DIN - рейку"

    Кол-во: 9

    "Позиция 296"

    "Проксиметр Bently Nevada 330180-51-05 диаметр 8 мм., общая длина 5 м., крепление - DIN - рейку"

    Кол-во: 7

    "Позиция 297"

    "Кабель специальный Bently Nevada 16710-16 трехжильный экранированный бронированный кабель 22 AWG с трехконтактной вилкой на одном конце и клеммами на другом конце - длина 4,88м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 298"

    "Кабель специальный Bently Nevada 16925-50 трехжильный экранированный кабель 22 AWG с трехконтактной вилкой на одном конце и наконечниками на другом конце - длина 15,2 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 299"

    "Кабель специальный Bently Nevada 125065-60 MOD 145429-60 Бронированый соединительный кабель с 2-х штырьковым разъемом MIL-C-5015 - длина 18,3 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 300"

    "Кабель Bently Nevada 330730-080-01-05 длина кабеля 8 м., с броней"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Кабель специальный Bently Nevada 330730-040-01-05 длина кабеля 4 м., с броней"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Кабель специальный Bently Nevada 330130-080-01-05 длина кабеля 8 м., с броней"

    Кол-во: 9

    "Позиция 303"

    "Кабель специальный Bently Nevada 330130-080-03-05 длина кабеля 8 м., с броней и защищенным коннектором"

    Кол-во: 7

    "Позиция 304"

    "Кабель специальный Bently Nevada 330130-045-11-05 длина кабеля 8 м., арированный кабель FluidLoc"

    Кол-во: 8

    "Позиция 305"

    "Кабель специальный Bently Nevada 330130-045-03-05 длина кабеля 4,5 м., с броней и защищенным коннектором"

    Кол-во: 5

    "Позиция 306"

    "Кабель специальный Bently Nevada 330130-045-01-05 длина кабеля 4,5 м., с броней"

    Кол-во: 5

    "Позиция 307"

    "Кабель специальный Bently Nevada 330130-085-03-05 длина кабеля 8,5 м., с броней и защищенным коннектором"

    Кол-во: 7

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