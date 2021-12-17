Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

100% по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара Покупателем

В соответствии с техническим заданием

АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Блок батарейный 1763 ВА MicroLogix 1100 3B Replacement Lithium BatteryAllen Bradley" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Блок батарейный 1756-ВА2 Controllogix L6XSer B ONLY Battery 1756-ВА2Allen Bardley" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Измерительная ячейка (RTD) для анализатора WDG-V код заказа 7000-815-SE" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Термопара type "K" (код заказа 7000-839-ТЕ)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Соединительная плата в сборе с платой ЦПУ для анализатора WDG-V код заказа 7000-845-SE" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Батарея аккумуляторная TL-5276/W 3,6V UTILITY METER LI BATTERY JUN-03 для WDG-IV" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Батарея аккумуляторная TL-5276/W 3,6V UTILITY METER LI BATTERY JUN-03 для WDG-IV" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Плата полевого блока для анализатора WDG-IV код заказа 80471SE" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Thermocouple type "K" (термопара тип К) P/N 71697KE Запасные части наанализатор WDG-IVC" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Батарея аккумуляторная TL-5276/W 3,6V UTILITY METER LI BATTERY JUN-03 для WDG-IV" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Модуль источника питания и клавитауры, код заказа 90253VE" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Датчик температуры корпуса (RTD) для WDG-V код заказа 25384JE" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Блок питания 15В пост. тока (входное напряжение 240В) для анализатора Ametek 880-NSL" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Аспиратор для анализатора Ametek 880-NSL код заказа 407 300 902" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Поточная плита MS-A00142B" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Система анализа нефтепродуктов в воде MS2101, теплоизолированном шкафу с пробоотборной системой на базе анализатора Arjay Hydrasense 2411. ПНР+ШМР" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Поточная плита MS-A00142B" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Система анализа нефтепродуктов в воде MS2101, теплоизолированном шкафу с пробоотборной системой на базе анализатора Arjay Hydrasense 2411. ПНР+ШМР" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Лампа анализатора MS-А00114" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Клапан пневматический BIFOLD ASPR19-P16-32-NU-00, 3/4"" Кол-во: 6

"Позиция 21" "Клапан обратный BIFOLD PCV 04F-04F-13-023-SA, 1/4"" Кол-во: 20

"Позиция 22" "Клапан обратный BIFOLD PCV 08F-08F-13-023-SA, 1/2"" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Клапан обратный BIFOLD PCV 12F-12F-13-023-SA, 3/4"" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Клапан “BIFOLD FLUIDPOWER” AS06-PSV" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Клапан “BIFOLD FLUIDPOWER” mod. PCV-08F-13-023-SA" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Клапан “BIFOLD FLUIDPOWER” AS12-FC1" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Газоанализатор DRAGER PIR 7000 HART тип 334, схема подключения 3-х проводное метан (CH4) инфракрасны" Кол-во: 11

"Позиция 28" "Головка газоизмерительная Polytron 8100 AI H2S" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Газоанализатор DRAGER PIR 7000 HART тип 334, схема подключения 3-хпроводное метан (CH4) инфракрасный" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Сенсор Dragersenser H2S LC 6809610" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Сенсор электрохимический NH3 LC" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Сенсор электрохимический OV 1" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Головка газоизмерительная Drager Polytron 5100 Al сенсорэлектрохимический H2S LS" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Головка газоизмерительная Drager Polytron 5100 Al сенсорэлектрохимический H2S LS" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Головка изм.PIR 7000 тип 334 (6811817)" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Кольцо сальниковой набивки клапана серии 35002 DN 80 (материал - Карбон+ PTFE)" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Кольцо внутреннее втулки сальника (материал- Viton) для клапанов серии35002 DN80" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Кольцо наружное втулки сальника (материал- Viton) для клапанов серии35002 DN80" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Мембрана привода 6" клапана серии 35-35002 стандартная" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Комплект крышек стойке прив35 6" для клапанов DN80,100" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Плунжер (д/клапана 35-35002DN80)" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Седло DN80 Cv135-145 (F1) клап.сер.35002 (мат.нерж.ст.316)" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Кольцо сальниковой набивки клапана серии 21000 DN25-100 (материал -Карбон+PTFE)" Кол-во: 18

"Позиция 44" "Прокладка крышки/корпуса клапана серии 21000 DN80 (материал - нерж.сталь + графит) спиральновитая" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Прокладка седла клапана серии 21000 DN80 (материал - 316 + графит)" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Мембрана привода 87/88 №16 клап.21000/41000 стандартная" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Плунжер DN80 316 Стел LO-DB Cv 75" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Седло DN80 316 Стел быстрсменное Cv110" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Шток клапана серии 21000 DN80\100 PN40 316 STD" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Штифт клапана сер.21000 DN80/100 316" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Мембрана к приводу 87/88 размер 10" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Плунжер DN80 Cv 31 316 стел." Кол-во: 1

"Позиция 53" "Седло DN80 316 Стел быстрсменное Cv31" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Прокладка седла клапана серии 21000 DN40-50 (материал - 316+Графит)ДС.00.14.76.37" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Прокладка крыш./корп. cер.21000 DN40-50" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Мембрана привода 87/88 №6 клап.сер.2100 стандартная" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Шток клапана серии 21000 DN40/50 316EB" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Штифт для клапана серии 21000 (материал- нержавеющая сталь)" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Плунжер клапана серии 21000 DN25\50 410 Cv6,Cv5-2S" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Седло DN40\50 410 быстросменное Cv6" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Клетка для б/сьемного седла DN40\50 304" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Плунжер Cv 0,6 Варилог, затвор №3, стеллит" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Седло Cv 0,6 Варилог, затвор №3,нерж. Сталь 17-4 PH" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Кольцо сальника для клапана 28000, материал - Карбон/PTFE" Кол-во: 12

"Позиция 65" "Прокладка седла клапана серии 28000 (материал- нерж.ст.+графит)" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Мембрана привода серии 27/28 клапана серии 28000 стандартная" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Варилог Затвор 6 Cv0,05( Седло-17-4-PH, плунжер, шток-стеллит)" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Кольцо сальниковой набивки клапана серии 35002 DN25-50, 41005 DN80 (материал -Карбон+PTFE)" Кол-во: 5

"Позиция 69" "Кольцо внутреннее втулки сальника (материал- Viton) для клапанов серии35002 DN25,40,50" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Кольцо наружное втулки сальника (материал- Viton) для клапанов серии35002 DN25,40,50" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Мембрана привода 4,5" для клапана серии 35-35002 стандарт" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Комплект крышек к стойке привода серии 35 4,5" (для клапанов DN 25,40,50)" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Плунжер (д/клапана 35-35002DN40)" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Седло Dn40 Cv 13,2-15,6(F0.4) 35002" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Кольцо сальниковой набивки клапана серии 21000 DN25-100 (материал -Карбон+PTFE)" Кол-во: 6

"Позиция 76" "Прокладка крышки/корпуса клапана серии 21000 DN80 Нерж. сталь + графит(спиральнонавитая)" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Мембрана к приводу 87/88 размер 10" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Шток клапана DN80/100 PN40 316STD" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Штифт клапана сер.21000 DN80/100 316" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Плунжер DN80/100 410 Cv110-113" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Седло Dn80 410 резьбовое Cv 110, 48-75 Lo-db 21000 серии" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Комплект ЗИП клапана Dresser 88-41355" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-78463" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41325" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Комплект ЗИП клапана Dresser" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41325" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Комплект ЗИП клапана Dresser 51-21119 EB" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41325" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41935" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Комплект ЗИП клапана Dresser 51-73471EB" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Комплект ЗИП клапана Dresser 87-41325" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Комплект ЗИП для клапана Dresser мод. 88-41325 DN 200 CL300 I-14-108586-192-1 №9,10,11F,13,14,15,24,75 поз.1V-PV-5419" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Комплект ЗИП для клапана Dresser мод88-21124A DN 50 CL600 I-14-108586-046-1 №6,13,14,15,17,24,75 поз.1V-FV-0121" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Клапан блокировки 77-80 H-L Dresser Masoneilan" Кол-во: 5

"Позиция 95" "Клапан блокировки 00-80 H-L Dresser Masoneilan" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Корпус клапана Masoneilan 35002" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Позиционер эл./пневмат. Masoneilan 4700Е" Кол-во: 9

"Позиция 98" "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)" Кол-во: 7

"Позиция 99" "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)" Кол-во: 9

"Позиция 100" "Концевик Masoneilan 496-257 Exd СК с монтажным комплектом на исполнительные механизмы серии 87/88" Кол-во: 8

"Позиция 101" "Концевик Masoneilan 496-257 Exd СК с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)" Кол-во: 4

"Позиция 102" "Концевик Masoneilan 496-257 Exd СК с монтажным комплектом на клапан серии 30-30000" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Концевик Masoneilan 496-558 Exd Namur с монтажным комплектом на клапан серии 30-30000" Кол-во: 9

"Позиция 104" "Уровнемер буйковый ЦДУ-01/12423-31АВ Dn100 B1 по DIN EN 1092 Pn40 Exd" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 30-3000" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)" Кол-во: 60

"Позиция 107" "Позиционер 4700E Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 88-41000" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Позиционер 8013-758 Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 28000(Варипак)" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Концевик Masoneilan 496-257 Exd СК с монтажным комплектом на клапан серии 35002(Camflex II)" Кол-во: 54

"Позиция 110" "Позиционер эл./пневмат. Masoneilan 4700Е" Кол-во: 14

"Позиция 111" "позиционер эл./пневмат. Masoneilan 8013-758" Кол-во: 8

"Позиция 112" "Позиционер эл./пневмат. Masoneilan 4700Е" Кол-во: 3

"Позиция 113" "Позиционер 8013-758 Exi электропневматический 4-20мА с монтажным комплектом на клапан серии 28000(Варипак)" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Клапан регулирующий 1V-LV-3522A DN25" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Клапан регулирующий 1V-LV-3522В DN25" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Клапан регулирующий.1V-LV-5205 DN100" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Регулирующий клапан Dresser 84-77111, DN150x150x200 CL2500 поз. 1V-LV-1161А/В" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Сигнализатор наличия пламени Durag D-LX 200 UA-10/84Ex NPT SA225" Кол-во: 15

"Позиция 119" "Рем.комплект клапана с приводом модель 6-HD300-S-347-BN44-DRC6-C14ES, поз. 1S-XSV-6009, 1S-XSV-6010" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Расходомер-счетчик ультразвуковой Krohne Optisonic 7301" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Расходомер вихревой OPTISWIRL 4070 DN80 PN1.6" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Расходомер - счетчик ультразвуковой OPTISONIC 3400 DN50 PN2.5" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2100C DN150 PN16" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Сигнализатор уровня KROHNE MS15/BR, EExdIICT6, LCIE №87.В 6099Х" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Конвертер сигнальный UFC400F/i-Ex для расходомера OPTISONIC 3400" Кол-во: 1

"Позиция 126" "ЗИП METSO 8'' FF30X-1-X-GX-G-B-ESBXX \ B1JU20/70CL,седло, уплотнение седла, корпуса, привода" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Комплект ЗИП METSO 6'' FF1509-1-X-VX-G-B-ESBXX" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Комплект ЗИП 8'' FF2509-1-X-EX-G-B-ESBXX / B1JU32/105CL, седло, уплотнение седла, корпуса,привода." Кол-во: 1

"Позиция 129" "Комплект ЗИП METSO 8" FF2509-1-X-VX-G-B-ESBXX / B1JU322/120CL," Кол-во: 1

"Позиция 130" "Комплект ЗИП METSO T2HY02AYY18/05 / B1JAU16/55CL," Кол-во: 1

"Позиция 131" "ШАР Metso для отсечного клапана XG04DUTYJ6SJHADF" Кол-во: 1

"Позиция 132" "ШАР Metso для отсечного клапана D1FH02DHC03G/05" Кол-во: 1

"Позиция 133" "ШАР Metso для отсечного клапана XG06DUTAJ8RXHFBF" Кол-во: 1

"Позиция 134" "ЗИП для клапана Metso XG08DUTA_H_D дет.007 ,063,065, 066 ,069 , 070,071,091,099,150," Кол-во: 1

"Позиция 135" "Ремонтный комплект для клапана Samson 3251 привод 3277 Dn40 Cv14,5 (30FV513B)Pn40" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Ремонтный комплект для клапана Samson 3251 привод 3277 Dn40 Cv14,5 (30FV513А)Pn40" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Ремонтный комплект для клапана Samson 3241 привод 3277 Dn80 Cv60 (30TV401)Pn40" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Ремонтный комплект для клапана Samson 3241 привод 3277 Dn80 Cv60 (30TV402)Pn40" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Фильтр регулятор SAMSON 4708-5352" Кол-во: 2

"Позиция 140" "Электропневматический позиционер Samson 3730-3 (1Ex ia IIC T 6 EAC ГОСТ; входной сигнал 4-20 мА; аналоговый датчик положения 4-20 мА; Expert+ диагностика; материал корпуса - алюминий)" Кол-во: 3

"Позиция 141" "Позиционер IP8101-034-2-Т6-X414" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Привод пропорционалный пневматический SMC C96QLL080-R10200CJR-DLSID спозиционером IP5100 и адаптацио" Кол-во: 26

"Позиция 143" "Позиционер IP5000-030-Z10363-DIN00015ПС/пневматический" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Камень скольжения ротоформера" Кол-во: 30

"Позиция 145" "Прокладка фильтра арт.002467" Кол-во: 20

"Позиция 146" "Подшипниковый узел в сборе поз.17 G-ВТ-002854" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Подшипниковый узел в сборе поз.20 G-LA-007835" Кол-во: 4

"Позиция 148" "Уплотнипельное кольцо G-DN-012458" Кол-во: 10

"Позиция 149" "Уплотнипельное кольцо G-DN-002176" Кол-во: 10

"Позиция 150" "Уплотнипельное кольцо G-DN-010815" Кол-во: 15

"Позиция 151" "Уплотнипельное кольцо G-DN-011412" Кол-во: 30

"Позиция 152" "Графитовое кольцо торц. уплотнения G-DI-019301" Кол-во: 8

"Позиция 153" "Кулисный камень G-BT-002360" Кол-во: 30

"Позиция 154" "Подшипниковый узел JD-701Y арт.026916" Кол-во: 4

"Позиция 155" "Подшипниковый узел JD-701Y арт.026920" Кол-во: 4

"Позиция 156" "Узел очистки ленты JD-701Y арт.004178" Кол-во: 2

"Позиция 157" "Узел очистки барабана JD-701Y арт.050675" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Скребок серы JD-701Y арт.028066" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Пружина тарельчатая т/у Rotoform 3000 P101925 арт.022686" Кол-во: 8

"Позиция 160" "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.010773" Кол-во: 10

"Позиция 161" "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.010815" Кол-во: 10

"Позиция 162" "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.023565" Кол-во: 10

"Позиция 163" "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.011408" Кол-во: 10

"Позиция 164" "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.010773" Кол-во: 10

"Позиция 165" "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.002176" Кол-во: 10

"Позиция 166" "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.002220" Кол-во: 10

"Позиция 167" "Уплотнение резиновое т/у Rotoform 3000 P101925 арт.002219" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Цепь привода Rotoform 3000 P101925" Кол-во: 2

"Позиция 169" "Узел водосъмный JD-701Y арт.055216" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Узел водосъмный JD-701Y арт.006045" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Лента стальная гранулятора JD-701 Y Steel belt арт. 21150010620022 P101925" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Форсунка эксцентриковая ID019436 чертеж №210-Е-000001 гранулятора SANDVIK РА-752" Кол-во: 64

"Позиция 173" "Уплотнение Rotoform 3000 арт. 024639 заказ Р101925" Кол-во: 27

"Позиция 174" "Монтажный зажим форсунок арт. 019435 гранулятора JD-701 Y заказ Р101925" Кол-во: 64

"Позиция 175" "НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО КАНАТА (КАНАТОУКЛАДЧИК) АРТ.№4733000430 ДЛЯ ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887" Кол-во: 1

"Позиция 176" "КАНАТНЫЙ БЛОК В КОМПЛЕКТЕ С ПОДШИПНИКАМИ И КРЕПЕЖОМ ДЛЯ ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887" Кол-во: 4

"Позиция 177" "ХОДОВОЕ КОЛЕСО В КОМПЛЕКТЕ С ПОДШИПНИКАМИ И КРЕПЕЖОМ ДЛЯ ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887" Кол-во: 4

"Позиция 178" "ТОРМОЗНОЙ ДИСК АРТ №5675900 ДЛЯ МОТОР-РЕДУКТОРА STAHL 12/2 H91MF16ZC106 ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887" Кол-во: 1

"Позиция 179" "ПОДШИПНИКОВАЯ ОПОРА КАНАТНОГО БАРАБАНА ДЛЯ ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887" Кол-во: 1

"Позиция 180" "РЕДУКТОР STAHL SF 35834313 ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887" Кол-во: 1

"Позиция 181" "ТОРМОЗНОЙ ДИСК АРТ №2127036650 ДЛЯ МОТОР-РЕДУКТОРА STAHL SF 35834313 ТАЛИ STAHL AS 7100-16 16/4-4 L5+ ЗАВ.№5704887" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Блок подшипниковый сдвоенный поз.18 HD 630/1240/Т36А BLW-70 GB-802A/S" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Блок подшипниковый сдвоенный поз.I MD 900/1185/Т17B BLW-70 GB-802A/S" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Сильфон 3R23049ZX (H-101A,B)" Кол-во: 4

"Позиция 185" "Винт арт.13555 поз.4.3 AISI304 для торцевого уплотнения SD2-0695-26139 ТРЭМ Flowserve 6HPX15SL Н-701АВ чертеж SD2-0695-26139" Кол-во: 4

"Позиция 186" "Кольцо стопорное арт.21776 поз.6 материал-А2 для торцевого уплотнения SD2-0695-26139 ТРЭМ Flowserve 6HPX15SL Н-701АВ чертеж SD2-0695-26139" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Кольцо стопорное арт.5915 поз.7 AISI302 для торцевого уплотнения SD2-0695-26139 ТРЭМ Flowserve 6HPX15SL Н-701АВ чертеж SD2-0695-26139" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Пружина арт.21691 поз.34 SPX для торцевого уплотнения SD2-0695-26139 ТРЭМ Flowserve 6HPX15SL Н-701АВ чертеж SD2-0695-26139" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Прокладка СНП-А-3-407х389-4,5 ст.316L_Flowserve 6HPX15A SL_Н-701АВ" Кол-во: 6

"Позиция 190" "Винт SHCS М10х45 с головкой с углублением под шестигранник из нержавеющей стали 316SS поз.40.6 для двойного торцевого уплотнения BXHHSW/BXHHSW Flowserve 6x8x18HPX6000 Н-701АВ" Кол-во: 12

"Позиция 191" "Металлорукав 1/2" L=210мм (под приварку) с нержавеющей гофрой изнутри или металлорукав в сборе с фланцем и штуцером L=320мм" Кол-во: 4

"Позиция 192" "Кольцо вращающееся пары трения поз.15 торцевого уплотнения 3R11409SL насоса Flowserve_3х6х13 A HDO_Н-101/АВС_чертеж № 130002-6601" Кол-во: 6

"Позиция 193" "Прокладка артикул. 4R1930QF для торцевого уплотнения насоса модели 3x6x13 A HDO" Кол-во: 12

"Позиция 194" "Прокладка СНП-А-3-670х650-4,5 ст.316L_Flowserve 4HPX25SL_Н-602АВ, Н-603АВ" Кол-во: 8

"Позиция 195" "Шланг резиновый DN1/2"-2500-3/8NPT-Mx1/2"NPT-M с клапаном быстроразъемного соединения SS-QC8-B-8PF/SS-QC8-BP SWAGELOK передвижной станции заполнения масла в бачок торцевого уплотнения FLOWSERVE чертеж D0174431-2" Кол-во: 2

"Позиция 196" "Стекло PL3 MINITOR индикатора уровня поз.А передвижной станции заполнения масла в бачок торцевого уплотнения FLOWSERVE чертеж D0174431-2" Кол-во: 2

"Позиция 197" "Колесо рабочее центробежного полупогружного насоса FLOWSERVE 20WUJ-2L-1104271529 Н-703 А,В поз.2200." Кол-во: 2

"Позиция 198" "Кольцо стопорное рабочего колеса центробежного полупогружного насоса модель 20 WUJ-2L-11 04001502 по" Кол-во: 44

"Позиция 199" "Втулка вала(04272472)H-711 поз.1610.1" Кол-во: 3

"Позиция 200" "Вал рабочего колеса центробежного насоса Floweserw 50 WUJ-2R-4 04271033 поз.2110 Н-711" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Вал промежуточный центробежного насоса Floweserw 50 WUJ-2R-4 0426994 6поз.2120.1 Н-711" Кол-во: 3

"Позиция 202" "Вал верхний центробежного насоса Floweserw 50 WUJ-2R-4 04271036 поз 2130.1 Н-711" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Колесо рабочее центробежного полупогружного насоса FLOWSERVE 50 WUJ-2R-4 04272458 Н-711 поз.2200.1" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Втулка 04272473 к насосу 20 WUJ2L11 поз.3300.1" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Втулка 04272467 к насосу 20 WUJ2L11 поз.3300.2" Кол-во: 6

"Позиция 206" "Втулка поз.3300.3 к насосу 50 WUJ-2R-4" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Втулка 04006261 к насосу 20 WUJ2L11 поз.3400.1" Кол-во: 2

"Позиция 208" "Втулка подш(04006204)H-711 поз.3400.2" Кол-во: 6

"Позиция 209" "Прокладка арт.04000069 поз. 4590.1 по чертежу VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H711-001-ER 50 WUJ-2R-4 Klinge" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Прокладка арт.04007590 поз. 4590.4 по чертежу VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H711-001-ER 50 WUJ-2R-4 А182 Т" Кол-во: 10

"Позиция 211" "Прокладка позиции 4590.5 полупогружного насоса модели 50 WUJ-2R-4" Кол-во: 4

"Позиция 212" "Прокладка арт.04008641 поз.4590.6 по чертежу VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H711-001-ER 50 WUJ-2R-4 Klinger" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Кольцо уплотняющее картер центробежного полупогружного насоса модель 50 WUJ-2R-4 04000080 поз.4610.1" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Прокладка уплот арт.04000993 поз.4590.3 VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H711-001-ER 50 WUJ-2R-4 А182 Туре321" Кол-во: 2

"Позиция 215" "Колесо рабочее поз.2200 максимальный диаметр 267мм 3HPX11А D74394 для Н-713А/В FLOWSERVE" Кол-во: 2

"Позиция 216" "Колесо рабочее поз.2200 максимальный диаметр 323 мм 4HPX13А D74340 для Н-202А/В FLOWSERVE" Кол-во: 2

"Позиция 217" "Колесо рабочее поз.2200 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В" Кол-во: 1

"Позиция 218" "Вал поз.2100 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Гайка вала поз.2912 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Уплотнение лабиринтное поз.4300.1 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Уплотнение лабиринтное поз.4300.2 насосного агрегата Flowserve марки 4НРХ15А Н-201А/В" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Втулка подшипника скольжения поз.1610.1 к насосному агрегату 20WUJ-2L-11Y-Н703A/B" Кол-во: 12

"Позиция 223" "Втулка подшипника скольжения поз.1610.2 к насосному агрегату 20WUJ-2L-11Y-Н703A/B" Кол-во: 2

"Позиция 224" "Втулка подшипника не подвижная поз.3400.1 к насосному агрегату Flowserve20WUJ-2L-11" Кол-во: 2

"Позиция 225" "Прокладка позиции 4590.3 артикул 04025219 по чертежу VD-AXGA002B-700-ROT-DWG-H703AB-001-ER насоса мо" Кол-во: 4

"Позиция 226" "Втулка подшипника скольжения поз.3300 к насосному агрегату FlowserveECPJ40-315-R" Кол-во: 4

"Позиция 227" "Втулка подшипника скольжения поз.3400.1 к насосному агрегату FlowserveECPJ40-315-R" Кол-во: 3

"Позиция 228" "Втулка подшипника скольжения поз.3400.2 к насосному агрегату FlowserveECPJ40-315-R" Кол-во: 2

"Позиция 229" "Вал поз.2100 насоса 6 HDX 19 А Н-209А/В" Кол-во: 1

"Позиция 230" "Прокладка кольца седла №001794.925.000 (позиция №55) клапан FloweserveMarkOne DN 3" CL300" Кол-во: 15

"Позиция 231" "Кольцо штока привода уплотниельное №001181СТР.000 (позиция №275) клапанFloweserve MarkOne DN 3" CL300" Кол-во: 15

"Позиция 232" "Кольцо поршня уплотнительное №001182.CTP.000 (позиция №271) клапан FloweserveMarkOne DN 3" CL300" Кол-во: 15

"Позиция 233" "Кольцо штока поршня уплотнительное №001183.CTP.000 (позиция №272) клапан FloweserveMarkOne DN 3" CL300" Кол-во: 15

"Позиция 234" "Кольцо уплотнительное кронштейна №001184.CTP.000 (позиция №274) клапан FloweserveMarkOne DN 3" CL300" Кол-во: 15

"Позиция 235" "Вставка седла №053753.925.000 (позиция №21) клапан Floweserve Valdisk DN6" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 236" "Прокладка седла №064414.925.000 (позиция №55) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 237" "Кольцо штока привода уплотнительное №062518.999.000 (позиция №275) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 238" "Кольцо поршня уплотнительное № 001182.CTP.000 (позиция №271) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 239" "Кольцо штока поршня уплотнительное № 001183.CTP.000 (позиция №272) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 240" "Кольцо уплотнительное цилиндра №001184.CTP.000 (позиция №274) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 241" "Кольцо уплотнительное скользящего уплотнения № 002944.CTP.000 (позиция №278) клапан Floweserve Valdisk DN 6" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 242" "Вставка седла №051548.925.000 (позиция №21) клапан Floweserve Valdisk DN10" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 243" "Прокладка седла №064356.925.000 (позиция №55) клапан Floweserve ValdiskDN 10" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 244" "Кольцо штока привода уплотнительное №062518.999.000 (позиция №275) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 245" "Кольцо поршня уплотнительное № 001182.CTP.000 (позиция №271) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 246" "Кольцо штока поршня уплотнительное № 001183.CTP.000 (позиция №272) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 247" "Кольцо уплотнительное цилиндра № 001184.CTP.000 (позиция №274) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 248" "Кольцо уплотнительное скользящего уплотнения № 002944.CTP.000 (позиция №278) клапан Floweserve Valdisk DN 10" CL300" Кол-во: 5

"Позиция 249" "Прокладка регулирующего винта дет.001631.655.00 (позиция №248) клапанFlowserve Valdisk BX DN18,DN10" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Поршневое опорное кольцо дет.064273.976.00 (позиция №269) клапанFlowserve Valdisk BX DN18,DN10 CL150" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Уплотнительное кольцо поршня дет.001313.СТР000 (позиция №271) клапанFlowserve Valdisk BX DN18,DN10 C" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Уплотнительное кольцо штока поршня дет.001312.СТР000 (позиция №272)клапан Flowserve Valdisk BX DN18," Кол-во: 1

"Позиция 253" "Уплотнительное кольцо цилиндра дет.001313.СТР000 (позиция №274) клапанFlowserve Valdisk BX DN18,DN10" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Уплотнительное кольцо штока привода дет.257907.999.000 (позиция №275)клапан Flowserve Valdisk BX DN1" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Уплотнительное кольцо скользящего уплотнения дет.0017818.СТР.000(позиция №278) клапан Flowserve Vald" Кол-во: 1

"Позиция 256" "Ремонтный комплект для клапана Valtek 25 Flowserve MarkOne DN1" CL300 (10LV196) сер №20602.011 (плунжерная пара, клетка, комплект прокладок)" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Ремонтный комплект для клапана Valtek 25 Flowserve MarkOne DN1" CL600 (10PV080) сер №20602.013 (плунжерная пара, комплект прокладок)" Кол-во: 1

"Позиция 258" "Ремонтный комплект для клапана Valtek 25 Flowserve MarkOne DN1" CL300 (10PV181A) сер №20602.020 (плунжерная пара, комплект прокладок)" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Клапан регулирующий MarkOne 10PCV431 НЗ DN3 Cv104 PN300 316SS-Alloyb316SS -Alloyb+PTFE" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Клапан регулирующий MarkOne 10PCV425 НЗ DN3 Cv104 316SS 316SS-Alloyb316SSAlloyb+PTFE" Кол-во: 1

"Позиция 261" "Клапан регулирующий MarkOne 10PCV435 НЗ DN3 Cv96 A351CF8M 316SS-PTFE" Кол-во: 1

"Позиция 262" "Клапан регулирующий Valdisk Dn6" 890м3/ч НЗ RF по ASME Pn50 диск 316SSChrome Plated 316SS 316SS/PTFE" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Клапан регулирующий Valdisk Dn10" 2640м3/ч НЗ RF по ASME Pn50 диск 316SSChrome Plated 316SS 316SS/PT" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Шаровой клапан с приводом (код заказа: 1/2˝ TRIAC Series 88 FO 316SS RTFE Ball Valve c/w TRAIC 2R2S Actuator)" Кол-во: 2

"Позиция 265" "Болт уплот. 24874 н.NETZSCH" Кол-во: 14

"Позиция 266" "Болт уплот. 24897 н.NETZSCH" Кол-во: 5

"Позиция 267" "Ремкомплект к торцевому уплотнению артикул 7141,7106 MECSEAL-CARTEX-DN15/40-E2 насоса NM038BY01L06B" Кол-во: 8

"Позиция 268" "Подшипник ААР5403503-00000 (тихоходный вал)" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Подшипник ААР5403503-00001 (тихоходный вал)" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Компенсатор линзовый" Кол-во: 1

"Позиция 271" "Наконечник пилота ST-1-S-H арт. SP104238-0024" Кол-во: 32

"Позиция 272" "Наконечник пилота печи П-3 арт. SP104238-0066" Кол-во: 16

"Позиция 273" "Части масляного уплотнения поз. 1.069" Кол-во: 6

"Позиция 274" "Части промеж. уплотнени поз. 2.013" Кол-во: 6

"Позиция 275" "Части уплотнения штока поз. 4.008" Кол-во: 6

"Позиция 276" "Прокладка 24" для специального компактного фланца поз.SP-SFL-1VA6839 Тип SPO CF HXL-645 материал ALL" Кол-во: 2

"Позиция 277" "Прокладка SPO-SRO CF HXM-192, сплав625" Кол-во: 18

"Позиция 278" "Прокладка 1" SPO - SPO CF HXS-50, сплав 625, без покрытия" Кол-во: 8

"Позиция 279" "Прокладка восьмигранная 4" SPO CF HXM-132 Alloy 625, без покрытия, дляспециального компактного фланца S" Кол-во: 10

"Позиция 280" "Прокладка восьмигранная 8" SPO CF HXM-244 Alloy 625, без покрытия, дляспециального компактного фланца S" Кол-во: 4

"Позиция 281" "Прокладка поз.003-31 для штуцера F1 (ПРОКЛАДКА типа GRAYLOCK SEAL RINGSize 200, 24", Class 2500, AIS" Кол-во: 1

"Позиция 282" "Прокладка поз.003-22 для штуцера F2 (ПРОКЛАДКА типа GRAYLOCK SEAL RING Size 154, 18", Class 2500, AISI 660 (MoS2 Coated))" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Прокладка поз.003-08 для штуцера М1 (ПРОКЛАДКА С ДВОЙНЫМ КОНУСОМ ДЛЯСПЕЦИАЛЬНОГО ФЛАНЦА DN 1750, Cla" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Прокладка поз.103-47 для штуцера F1 (ПРОКЛАДКА типа GRAYLOCK SEAL RING,20", Class 2500, AISI 660 (Mo" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Прокладка поз.103-21 для штуцера F2 (ПРОКЛАДКА типа GRAYLOCK SEAL RINGSize 154, 18", Class 2500, AIS" Кол-во: 1

"Позиция 286" "Прокладка поз.103-07 для штуцера М1 (ПРОКЛАДКА С ДВОЙНЫМ КОНУСОМ ДЛЯСПЕЦИАЛЬНОГО ФЛАНЦА DN 1250, Cla" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Преобразователь скорости Bentley Nevada Model: 23732-01" Кол-во: 2

"Позиция 288" "Проксиметр Bentley Nevada Model: 23733-03; Cable Model 18622-12-00 12 FI LENGTH 5 meter; Output: -18 to 24 VDC" Кол-во: 2

"Позиция 289" "Вибропреобразователь осевого сдвига Bentley Nevada Model: 330105-02-12-05-02-05 Extension cable: 33130-154-01-05 4,5 meter Probe Holder: Metrix 5499-002 Size: 3/8-24 UNF Threads" Кол-во: 1

"Позиция 290" "Преобразователь перемещения токовихревой Bently Nevada 330703-000-050-10-12-05 диаметр 11 мм., резьба М14х1,5 без брони, длина корпуса 50 мм., общая длина 1 м. соединитель ClickLoc" Кол-во: 2

"Позиция 291" "Преобразователь перемещения токовихревой Bently Nevada 330704-000-050-90-02-05 диаметр 11 мм., резьба М14х1,5 с броней, длина корпуса 50 мм., общая длина 9 м. соединитель ClickLoc" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Преобразователь перемещения токовихревой Bently Nevada 330906-02-12-05-02-05 диаметр NSv, резьба 3/8-24UNF ,tp бронb, длина корпуса 50 мм., общая длина - 0,5 м. соединитель ClickLoc" Кол-во: 4

"Позиция 293" "Преобразователь перемещения токовихревой Bently Nevada 177230-01-01 резьба 1/4-28 UNF-2B, длина корпуса 66 мм., тип соединения кабеля - MIL-C-5015" Кол-во: 2

"Позиция 294" "Проксиметр Bently Nevada 330780-91-05 диаметр 11 мм., общая длина 9 м., крепление - DIN - рейку" Кол-во: 2

"Позиция 295" "Проксиметр Bently Nevada 330180-91-05 диаметр 8 мм., общая длина 9 м., крепление - DIN - рейку" Кол-во: 9

"Позиция 296" "Проксиметр Bently Nevada 330180-51-05 диаметр 8 мм., общая длина 5 м., крепление - DIN - рейку" Кол-во: 7

"Позиция 297" "Кабель специальный Bently Nevada 16710-16 трехжильный экранированный бронированный кабель 22 AWG с трехконтактной вилкой на одном конце и клеммами на другом конце - длина 4,88м" Кол-во: 4

"Позиция 298" "Кабель специальный Bently Nevada 16925-50 трехжильный экранированный кабель 22 AWG с трехконтактной вилкой на одном конце и наконечниками на другом конце - длина 15,2 м" Кол-во: 4

"Позиция 299" "Кабель специальный Bently Nevada 125065-60 MOD 145429-60 Бронированый соединительный кабель с 2-х штырьковым разъемом MIL-C-5015 - длина 18,3 м" Кол-во: 6

"Позиция 300" "Кабель Bently Nevada 330730-080-01-05 длина кабеля 8 м., с броней" Кол-во: 2

"Позиция 301" "Кабель специальный Bently Nevada 330730-040-01-05 длина кабеля 4 м., с броней" Кол-во: 2

"Позиция 302" "Кабель специальный Bently Nevada 330130-080-01-05 длина кабеля 8 м., с броней" Кол-во: 9

"Позиция 303" "Кабель специальный Bently Nevada 330130-080-03-05 длина кабеля 8 м., с броней и защищенным коннектором" Кол-во: 7

"Позиция 304" "Кабель специальный Bently Nevada 330130-045-11-05 длина кабеля 8 м., арированный кабель FluidLoc" Кол-во: 8

"Позиция 305" "Кабель специальный Bently Nevada 330130-045-03-05 длина кабеля 4,5 м., с броней и защищенным коннектором" Кол-во: 5

"Позиция 306" "Кабель специальный Bently Nevada 330130-045-01-05 длина кабеля 4,5 м., с броней" Кол-во: 5