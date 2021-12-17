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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП010288
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
08.12.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
{}
Адрес электронной почты
ny.kasimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касимова Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запасных частей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 15:00 GMT +317.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010288Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частейМосква
Подведение итогов не позднее
17.01.2022 12:0017.01.2022 12:0017.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010288Подведение итогов не позднее Закупка запасных частейМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
НижнекамскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
26.51.53.110
28.14.11.131
28.12.14.110
26.51.82.110
27.20.23.190
28.12.14.112
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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