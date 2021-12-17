www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Продажа ж/д цистерн 33 ед., цена за вагон
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Пермский край, Согласно дислокации
Номер извещения
ГП124050
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМТРАНС
Предмет договора
Продажа ж/д цистерн 33 ед.
Начальная цена
1500000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
08-12-2021 12:12 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
ж/д цистерны модели 15-1547 33 ед.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
59900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМТРАНС
Юридический адрес
614077, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ АРКАДИЯ ГАЙДАРА, ДОМ 8Б, ОФИС 404
Контактный телефон
+7 342 200-99-55 доб. 89194856011
Адрес электронной почты
pna@promtrans-perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потоцкий Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Потоцкий Николай Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
pna@promtrans-per.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 342 200-99-55 доб. 89194856011
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614077, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ АРКАДИЯ ГАЙДАРА, ДОМ 8Б, ОФИС 404
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
участник предложивший максимальную цену
Требования, предъявляемые к Участнику
Нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.