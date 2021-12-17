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    Главная / Торги / Продажа ж/д цистерн 33 ед., цена за вагон

    Продажа ж/д цистерн 33 ед., цена за вагон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124050Дата и время окончания срока приема заявок Продажа ж/д цистерн 33 ед.ПермьПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа ж/д цистерн 33 ед., цена за вагон

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Пермский край, Согласно дислокации

    Номер извещения

    ГП124050

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМТРАНС

    Предмет договора

    Продажа ж/д цистерн 33 ед.

    Начальная цена

    1500000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    08-12-2021 12:12 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    2731_33_вагона.txt

    вагоны_на_продажу.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    ж/д цистерны модели 15-1547 33 ед.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    59900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМТРАНС

    Юридический адрес

    614077, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ АРКАДИЯ ГАЙДАРА, ДОМ 8Б, ОФИС 404

    Контактный телефон

    +7 342 200-99-55 доб. 89194856011

    Адрес электронной почты

    pna@promtrans-perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потоцкий Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потоцкий Николай Александрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    pna@promtrans-per.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 342 200-99-55 доб. 89194856011

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614077, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ АРКАДИЯ ГАЙДАРА, ДОМ 8Б, ОФИС 404

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    участник предложивший максимальную цену

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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