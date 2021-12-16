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    Главная / Торги / 5893-31-Пермь_Чусовая-261121 Металлоконструкции

    5893-31-Пермь_Чусовая-261121 Металлоконструкции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124026Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5893-31-Пермь_Чусовая-261121 Металлоконструкции

    Наименование закупки

    5893-31-Пермь_Чусовая-261121 Металлоконструкции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_участника_новая.docx

    5_769_Р3_1_ИС4_КМ4_изм.3.rar

    5_769_Р3_1_ИС4_КМ5_Изм.5.rar

    Список_документов_направляемых_участниками_МТР_и_оборуд.xlsx

    Форма_о__Согласии_с_проектом_договора.docx

    5_769_Р3_1_ИС4_КЖ5_изм.5.rar

    Спецификация_лот_5893_31__Пермь_Чусовая_м_к_.xls

    Договор_поставка_покупка_.docx

    Приложение__1_к_Договору_поставки.xls

    5_769_Р3_1_ИС4_КМ2_изм.2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-23

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    e.rotova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ротова Екатерина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124026Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 18:0016.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124026Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 15:0031.12.2021 15:0031.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124026Подведение итогов не позднее Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 15:0031.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124026Подведение итогов не позднее Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно спецификации"

    Кол-во:

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