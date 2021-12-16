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Номер извещения
ГП124026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
5893-31-Пермь_Чусовая-261121 Металлоконструкции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-23
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
e.rotova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Ротова Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124026Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 18:0016.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124026Дата и время вскрытия заявок Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 15:0031.12.2021 15:0031.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124026Подведение итогов не позднее Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.12.202131.12.2021 15:0031.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124026Подведение итогов не позднее Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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