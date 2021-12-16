Лот 1

Выбор поставщика металлоконструкций пролетного строения: эксплуатационного обустройства (кроме консолей BBL-40 и решетчатого настила) , обтекателей, карнизов БК1…БК6 , перекрытий деформационных швов мостового перехода проекта « Автодорога Пермь – Березники переход через р.Чусовая ", согласно приложенной документации. При подаче заявки необходимо предоставить коммерческое предложения на поставку в виде заполненной спецификаций в формате excel и pdf, с печатью и подписью ответственного лица, с фиксированием цен за изготовление одной т. металлоконструкций, а так же график с планируемыми сроками поставки. Обратить внимание: при расчете стоимости м/к эксплуатационного обустройства консоли BBL-40, решетчатый настил и метизы в поставку не входят и в расчет не принимаются.