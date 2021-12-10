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Номер извещения
ГП124020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проекта рельсовых путей, поставка и монтаж рельсовых путей по проекту и их паспортизация, поставка и монтаж мостовых кранов, поставка и монтаж троллейного шинопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
08.12.2021 11:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 499 749-88-99 доб. 58041
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
smirnov_ss@khrunichev.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Разработка проекта рельсовых путей, поставка и монтаж рельсовых путей по проекту и их паспортизация, поставка и монтаж мостовых кранов, поставка и монтаж троллейного шинопровода
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта рельсовых путей, поставка и монтаж рельсовых путей по проекту и их паспортизация, поставка и монтаж мостовых кранов, поставка и монтаж троллейного шинопровода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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