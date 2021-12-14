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    Главная / Торги / Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»

    Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 13:00 GMT +314.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 12:0027.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010285Подведение итогов не позднее Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010285Подведение итогов не позднее Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроинструмента и расходных МТР на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1. КС-1 Салдыкельская»

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.24.11.000

    Инструменты ручные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина шлифовальная вибрационная Makita BO3711"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Машина шлифовальная угловая Makita/Bosch 230мм, 2200 Вт"

    Кол-во: 92

    "Позиция 3"

    "Машина шлифовальная угловая Makita/Bosch 150мм, 1050Вт"

    Кол-во: 65

    "Позиция 4"

    "Машина шлифовальная угловая Makita/Bosch 125мм, 1000 Вт"

    Кол-во: 105

    "Позиция 5"

    "Машина шлифовальная прямая Makita GD0800C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Перфоратор Bosch GBH 2-28"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Перфоратор BOSCH GBH 8-45D Professional"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Перфоратор SDS Plus"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Перфоратор SDS Max"

    Кол-во: 23

    "Позиция 10"

    "Дрель ударная Makita/Bosch, быстрозажимной патрон, 750 Вт"

    Кол-во: 17

    "Позиция 11"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 12V-15 FC Professional"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Дрель ударная Makita аккумкляторная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita 18V"

    Кол-во: 42

    "Позиция 14"

    "Гайковерт Makita 6906 патрон квадрат 3/4""

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Станок сверлильный на магнитной подошве с комплектом фрез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Шуруповерт Makita аккумуляторный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Фуганок Makita лезвие 170мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шкантоверт Makita 1250Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Фен технический Bosch GHG 20-63 Professional"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Пила дисковая Makita 230мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Бита РН2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Бита для шуруповерта Р2 крестовая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Бита РН2 магнитная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Бита для шуруповерта Р2 крестовая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Сверло по дереву Ø3.0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Сверло по дереву Ø4.0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Сверло по дереву Ø5.0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Сверло по дереву Ø6.0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Сверло по дереву Ø8.0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Сверло по дереву Ø10.0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Сверло по дереву Ø12.0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Набор коронок по металлу 50-100мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Перо по дереву d-12-32мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Сверло по металлу 3мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Сверло по металлу 4мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Сверло по металлу 5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Сверло по металлу 8,0мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Сверло по металлу 10х350/500мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 39"

    "Сверло по металлу 12х350/500мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Сверло по металлу 14х350/500мм"

    Кол-во: 56

    "Позиция 41"

    "Сверло по металлу 16х350/500мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Сверло по металлу 18х350/500мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Сверло по металлу 20х350/500мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Сверло по металлу 24х350/500мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Борфреза тип F пароболическая 6х18мм с закругленным концом хвостовик 6мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Борфреза твердосплавная 8х20х6х65 спиральная насечка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Пика для перфоратора SDS 14х240мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Пика для перфоратора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Пика для перфоратора SDS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Пика SDS MAX 350мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 51"

    "Пика SDS PLUS 300мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Бур SDS Max 8х350/500мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 53"

    "Бур SDS Max 10х350/500мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 54"

    "Бур SDS plus 14х260мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Бур SDS plus 16х260мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Бур SDS Max 24х350/500мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Бур SDS Max 30х350/500мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Бур SDS plus 18х350/500мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Бур SDS plus 20х350/500мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Бур SDS plus 24х350/500мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Бур SDS plus 30х350/500мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Зубило SDS-plus 300мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "Лопатка SDS-plus"

    Кол-во: 200

    "Позиция 64"

    "Лопатка SDS-max"

    Кол-во: 200

    "Позиция 65"

    "Бита РН2-50/70мм удлиненная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Сверло по дереву D=18мм L=350мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Бур по бетону SDS-max 12х400мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Бур по бетону SDS-max 14х400мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Сверло по дереву D=28мм L=300мм спираль"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Набор бит для шуруповерта и торцевых ключей Impact Control 5шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Сверло ступенчатое 6-37мм HSS Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Наборы коронок Endurance for Heavy Duty универсальный 14шт. Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Набор сверл по металлу HSS-TiN Robust Line 135° 1–10мм 10шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Наборы бит для шуруповерта и торцевых ключей Extra Hard 43шт. Bosch"

    Кол-во: 1

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