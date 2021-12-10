Разработка проекта рельсовых путей, поставка и монтаж рельсовых путей по проекту и их паспортизация, поставка и монтаж мостовых кранов, поставка и монтаж троллейного шинопровода

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП124018 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Разработка проекта рельсовых путей, поставка и монтаж рельсовых путей по проекту и их паспортизация, поставка и монтаж мостовых кранов, поставка и монтаж троллейного шинопровода Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор\Квалификационный отбор Дата публикации

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Документация процедуры ТЗ_объединеное_корп.__99_краны.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА

Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА Юридический адрес 121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18, Почтовый адрес 121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18 Контактный телефон +7 499 749-88-99 доб. 58041 Факс +7 499 749-96-13 Адрес электронной почты smirnov_ss@khrunichev.com Ф.И.О. контактного лица Смирнов Сергей Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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