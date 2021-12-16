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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению (печати) платежных документов (квитанций) для оплаты за потребленные коммунальные услуги для нужд ООО «Горводоканал» в 2022 году. ГВК-118

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению (печати) платежных документов (квитанций) для оплаты за потребленные коммунальные услуги для нужд ООО «Горводоканал» в 2022 году. ГВК-118

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917737Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению платежных документовПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110917737

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению (печати) платежных документов (квитанций) для оплаты за потребленные коммунальные услуги для нужд ООО «Горводоканал» в 2022 году. ГВК-118

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 11:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_118.pdf

    ГВК_118.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Юридический адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Почтовый адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Контактный телефон

    +7 8412 20-96-22

    Факс

    +7 8412 34-60-75

    Адрес электронной почты

    dlunin@gvkpenza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лунин Денис Львович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по изготовлению платежных документов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 23:5912.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917737Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению платежных документовПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению платежных документов

    Начальная цена

    4 203 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    18.12

    Услуги печатные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133102/name/61e17bce548402.85484554

    14.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прочие виды полиграфической деятельности"

    Кол-во:

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