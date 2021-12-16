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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110917737
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению (печати) платежных документов (квитанций) для оплаты за потребленные коммунальные услуги для нужд ООО «Горводоканал» в 2022 году. ГВК-118
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
08.12.2021 11:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Почтовый адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Контактный телефон
+7 8412 20-96-22
Факс
+7 8412 34-60-75
Адрес электронной почты
dlunin@gvkpenza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лунин Денис Львович
Место рассмотрения предложений
Пенза
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению платежных документов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению платежных документов
Начальная цена
4 203 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
18.12
18.12
Документация лота
Кол-во:
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