Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению (печати) платежных документов (квитанций) для оплаты за потребленные коммунальные услуги для нужд ООО «Горводоканал» в 2022 году. ГВК-118

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110917737 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению (печати) платежных документов (квитанций) для оплаты за потребленные коммунальные услуги для нужд ООО «Горводоканал» в 2022 году. ГВК-118 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал

Все закупки и тендеры Горводоканал Юридический адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Почтовый адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Контактный телефон +7 8412 20-96-22 Факс +7 8412 34-60-75 Адрес электронной почты dlunin@gvkpenza.ru Ф.И.О. контактного лица Лунин Денис Львович Место рассмотрения предложений Пенза Закупки и тендеры Пензенская область Ключевые слова:

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