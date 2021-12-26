Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010284 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6

Все закупки и тендеры «ГСП-6» Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б Контактный телефон +7 812 429-09-64 доб. 2159 Факс Адрес электронной почты gerasimenkomy@gsp6.ru Ф.И.О. контактного лица Герасименко Максим Юрьевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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