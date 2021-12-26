Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2021 18:0026.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010284Дата и время окончания срока приема заявок Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010284

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание_СМР_лаборатория.docx

    Форма_КП_строительная лаборатория.xlsx

    !Документация о запросе предложений_Услуги лаборатории КГКМ.docx

    Договор оказания услуг (строительная лаборатория).docx

    АП010284_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Контактный телефон

    +7 812 429-09-64 доб. 2159

    Факс

    Адрес электронной почты

    gerasimenkomy@gsp6.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасименко Максим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2021 18:00 GMT +326.12.2021 18:0026.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010284Дата и время окончания срока приема заявок Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.12.2021 18:0026.12.2021 18:0026.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010284Дата и время вскрытия заявок Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 23:0030.12.2021 23:0030.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010284Подведение итогов не позднее Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 23:0030.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010284Подведение итогов не позднее Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-6»
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128426/name/61cdea1d1a6ed0.27070828

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги строительной лаборатории для строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения, Этап 12.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1» (5 кустов) для нужд ООО «ГСП-6»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЮК ГРЭС
    Попозиционная № 32211088007
    Комплексное обследование зданий и сооружений ПАО "ЮК ГРЭС"
    Комплексное обследование зданий и сооружений ПАО "ЮК ГРЭС"
    594638
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 520 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Маркетинговые исследования № 32211086577
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL448-83 по отбору организации для выполнения изыскательских работ по линейным объектам АО «Газпром газораспределение Саранск»
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL448-83 по отбору организации для...
    594444
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    10 764 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Конкурентный отбор № 32211086474
    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства
    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства
    593842
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 516 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Северная Осетия - Алания республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013344
    Выполнение работ по неразрушающему контролю сварных соединений на объекте «Комплекс «ЭЛОУ-АВТ» тит. 8021 для нужд АО "Газстройпром"
    Выполнение работ по неразрушающему контролю сварных соединений на объекте «Комплекс «ЭЛОУ-АВТ»...
    589848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос предложений № ГП237309
    Проведение работ по аттестации сварщиков, сварочного оборудования и специалиста по неразрушающему контролю
    Проведение работ по аттестации сварщиков, сварочного оборудования и специалиста по...
    594122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053596
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и...
    589449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211032026
    КО №1071/КО - Проверка исправности и работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на объектах ООО "Петербургтеплоэнерго" 272/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1071/КО - Проверка исправности и работоспособности источников наружного противопожарного...
    585666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    924 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Запрос предложений № 32211069877
    Отбор организации для оказания услуг по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов
    Отбор организации для оказания услуг по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов
    591904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    509 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить