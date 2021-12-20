Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг: "Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атак"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010283 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0086186-304-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг: "Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атак" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК Юридический адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Почтовый адрес 634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 76813 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Рыбалко Людмила Петровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атак Дата и время окончания срока приема заявок 20.12.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010283 Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атак Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атак Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт