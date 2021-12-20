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Номер извещения
АП010283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг: "Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атак"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Почтовый адрес
634045, Российская Федерация, Томская область, Томск, Нахимова, 13а с1
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 76813
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбалко Людмила Петровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атак
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 12:00 GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010283Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атакТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Предоставление канала связи Интернет и защите данного канала от распределенных DDOS атак
Официальный сайт, на котором размещена документация
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