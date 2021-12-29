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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП124010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству объекта «Примыкание на км 387+650 (справа) к автомобильной дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – Якутск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-91
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
mezhenina.yu@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меженина Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по устройству объекта «Примыкание на км 387+650 (справа) к автомобильной дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – Якутск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2021 09:00 GMT +329.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124010Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству объекта «Примыкание на км 387+650 (справа) к автомобильной дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – ЯкутскМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2021 09:0029.12.2021 09:0029.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124010Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству объекта «Примыкание на км 387+650 (справа) к автомобильной дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – ЯкутскМосква
Подведение итогов не позднее
28.01.2022 09:0028.01.2022 09:0028.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124010Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству объекта «Примыкание на км 387+650 (справа) к автомобильной дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – ЯкутскМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству объекта «Примыкание на км 387+650 (справа) к автомобильной дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – Якутск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора. Работы должны быть выполнены до 31.07.2022г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора. Работы должны быть выполнены до 31.07.2022г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
42.1
Документация лота
Кол-во: 1
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