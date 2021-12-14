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Номер извещения
ГП124016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион с открытой формой представления предложений о цене
Способ реализации
Продажа
Дата публикации
08.12.2021 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614036, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, - Пермь, - КОСМОНАВТА БЕЛЯЕВА, Д. 19, ОФИС 421
Почтовый адрес
618320, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г АЛЕКСАНДРОВСК, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 36, КВАРТИРА 7
Контактный телефон
+7 919 718-14-20
Факс
Адрес электронной почты
kapitali59@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Краснощеков Алексей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
https://etp.gpb.ru/
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Нежилое помещение
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нежилое помещение
Начальная цена
798 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 984,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Жилое помещение
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жилое помещение
Начальная цена
2 642 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
26 425,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру
Начальная цена
656 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 560,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
Квартира
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
1 152 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 520,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Квартира
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
1 495 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 952,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Квартира
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
1 152 941,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 529,41 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Квартира
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
2 096 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 960,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
Квартира
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
1 418 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 184,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Квартира
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
1 764 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
17 640,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Адрес местонахождения
614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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