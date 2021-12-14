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    Главная / Торги / Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124016Дата и время окончания срока приема заявок Квартираhttps://etp.gpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион с открытой формой представления предложений о цене

    Способ реализации

    Продажа

    Дата публикации

    08.12.2021 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная_документация_2021_Капиталъ_59_АКТУАЛЬНАЯ.docx

    Извещение_КАПИТАЛЪ59__48_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Лот_7_пор.955т_определение_победителя_ГПБ_залог_недвижка.doc

    Лот_3_пор.963т_определение_победителя_ГПБ_залог_недвижка.doc

    Лот_2_пор.962т_определение_победителя_ГПБ_залог_недвижка.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАПИТАЛЪ 59
    Все закупки и тендеры КАПИТАЛЪ 59

    Юридический адрес

    614036, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, - Пермь, - КОСМОНАВТА БЕЛЯЕВА, Д. 19, ОФИС 421

    Почтовый адрес

    618320, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г АЛЕКСАНДРОВСК, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 36, КВАРТИРА 7

    Контактный телефон

    +7 919 718-14-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    kapitali59@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Краснощеков Алексей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru/

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Нежилое помещение

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее Нежилое помещениеhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нежилое помещение

    Начальная цена

    798 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 984,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Жилое помещение

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее Жилое помещениеhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Жилое помещение

    Начальная цена

    2 642 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    26 425,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114866/name/61bc9e3280fea1.52210501

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее 1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартируhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру

    Начальная цена

    656 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 560,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114880/name/61bca309b779a1.61881812

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Квартира

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее Квартираhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    1 152 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 520,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Квартира

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее Квартираhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    1 495 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 952,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Квартира

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее Квартираhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    1 152 941,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 529,41 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Квартира

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее Квартираhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    2 096 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 960,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114886/name/61bca4b2aab915.07391372

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Квартира

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее Квартираhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    1 418 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 184,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Квартира

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124016Подведение итогов не позднее Квартираhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    1 764 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    17 640,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
    Все закупки и тендеры ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

    Адрес местонахождения

    614045, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Куйбышева, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211091499
    Поставка сетевого оборудования
    Поставка сетевого оборудования
    595160
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    260 499
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013788
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованеноково-Ухта»
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе...
    591522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП136829
    Продажа здания с земельным участком по адресу г. Москва, р-н Хамовники, наб. Лужнецкая, д. 10б
    Продажа здания с земельным участком по адресу г. Москва, р-н Хамовники, наб. Лужнецкая, д. 10б
    579421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    01.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    360 148 674
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    21.12.2021 г., 21:12
    Дата аукциона:
    АО СЗ
    Запрос предложений № ГП202170
    Горелка газомазутная БСТ-ГМГ-4 (с автоматикой) : Газовый тракт горелки БСТ-ГМГ-4 в составе: фильтр газовый ФН4-1 регулятор-стабилизатор давления РС4-0.5 (25-55 мбар) клапан электромагнитный ду100 ВН4Н-1 (нормально-закрытый) клапан электромагнитный ду100 ВН4Н-1 (нормально-закрытый) клапан электромагнитный ду20 ВФ3/4Н-4 клапан электромагнитный ду15 ВН1/2Н-4К (к запальнику) затвор дисковый ду100 БСТ-3Д-100 датчик давления ДДМ-ОЗМИ-40ДИ (контроль герметичности) датчик давления ДДМ-ОЗМИ-40ДИ (контроль давления газа в магистрали) датчик давления ДДМ-ОЗМИ-10ДИ (контроль давления газа перед горелкой)
    Горелка газомазутная БСТ-ГМГ-4 (с автоматикой) : Газовый тракт горелки БСТ-ГМГ-4 в составе:...
    595159
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014564
    Поставка сварочных материалов (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка сварочных материалов (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского...
    595162
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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