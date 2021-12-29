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    Главная / Торги / Блоки подовые угольные

    Блоки подовые угольные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124007Дата и время окончания срока приема заявок Блоки подовые угольныеБратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП124007

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Блоки подовые угольные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    darya.savinova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинова Дарья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Блоки подовые угольные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2021 12:00 GMT +329.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП124007Дата и время окончания срока приема заявок Блоки подовые угольныеБратск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП124007Дата и время вскрытия заявок Блоки подовые угольныеБратск

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2022 12:0012.01.2022 12:0012.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124007Подведение итогов не позднее Блоки подовые угольныеБратск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 12:0012.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП124007Подведение итогов не позднее Блоки подовые угольныеБратск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блоки подовые угольные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 Промышленный р-н, сооружение 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: Цена на товар включает все расходы по упаковке и доставке товара до склада Покупателя г.Братск Иркутской области. Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    27.90.13.129

    Электроды угольные и изделия из графита и других видов углерода электротехнические прочие, не включенные в другие группировки

    23.99.14.130

    Продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №2 - Проект договора поставки 2021

    23.12.2021

    ТЗ блоки угольные без П

    23.12.2021

    Приложение №1 - Оферта (Форма №1) с Приложениями_ГПБ

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БЛОК ПОДОВЫЙ УГОЛЬНЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ (1500Х550Х380ММ, ПАЗ 150Х150ММ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "БЛОК ПОДОВЫЙ УГОЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 30

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