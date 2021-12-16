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Номер извещения
32110917623
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест. 2-ой Этап строительства», расположенного по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, вл.71, корпус 3 (№ 21VP2615)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
08.12.2021 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Почтовый адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Контактный телефон
+7 495 587-77-88
Факс
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Адрес электронной почты
Buraya_E_E@moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурая Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест. 2-ой Этап строительства», расположенного по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, вл.71, корпус 3
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.202211.03.2022 17:0011.03.2022 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110917623Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест. 2-ой Этап строительства», расположенного по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, вл.71, корпус 3Москва
Подведение итогов не позднее
11.03.2022 17:0011.03.2022 17:0011.03.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917623Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест. 2-ой Этап строительства», расположенного по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, вл.71, корпус 3Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
11.03.202211.03.2022 17:0011.03.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917623Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест. 2-ой Этап строительства», расположенного по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, вл.71, корпус 3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 100 мест. 2-ой Этап строительства», расположенного по адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, вл.71, корпус 3
Начальная цена
16 996 560,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
283 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
43.22.1
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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