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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции (291-Т/2021)

    на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции (291-Т/2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукцииБелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917563

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    291-Т/2021

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции (291-Т/2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_291_Т_2021.rar

    Итоговый_протокол_291_Т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    SGoncharov@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончаров Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917563Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукцииБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    2 197 603,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116567/name/61c0944a1fc4e2.15460664

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель ВВГнг LS 2х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой АВБШв 3х4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой АВБШв 4х10"

    Кол-во: 133

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой АВБШвнг LS 4х4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой АВВГ 3х4"

    Кол-во: 275

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой АВВГ 4х10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой АВВГ 4х16"

    Кол-во: 1790

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой АВВГ 4х4"

    Кол-во: 2010

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой АВВГнг-LS 3х4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 1х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 1х16"

    Кол-во: 1470

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 1х4"

    Кол-во: 5900

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 1х50"

    Кол-во: 150

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5"

    Кол-во: 900

    "Позиция 15"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3х6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 4х10"

    Кол-во: 640

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 4х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 4х6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 2х6"

    Кол-во: 31

    "Позиция 20"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 21"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 22"

    "Кабель силовой ВВГнг-LS 5х6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Кабель силовой КГ 4х2,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Кабель силовой КОГ1 1х25"

    Кол-во: 840

    "Позиция 25"

    "Провод ПВС 3х1,5"

    Кол-во: 230

    "Позиция 26"

    "Провод ПВС 3х2,5"

    Кол-во: 630

    "Позиция 27"

    "Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16"

    Кол-во: 2896

    "Позиция 28"

    "Провод силовой ПУГВ 1х6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Провод установочный ПВ1х 0.75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Провод установочный ПуГВВнг 2х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Удлинитель бытовой на 5 розеток, длиной 5 м"

    Кол-во: 23

    "Позиция 32"

    "Удлинитель бытовой на 3 розетки, длиной 5 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Удлинитель силовой на катушке 50 м"

    Кол-во: 45

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