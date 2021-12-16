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    Главная / Торги / Оказание услуг по физической охране объектов АО «Карелгаз»

    Оказание услуг по физической охране объектов АО «Карелгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917954Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по физической охраны объектов АО "Карелгаз"ПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по физической охране объектов АО «Карелгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещения_к_открытым_маркетинговым_исследованиям.docx

    Документация_к_открымым_маркетинговым_исследованиям.docx

    Приложение__3_к_Документацуии_Методика_анализа_рассмотрения__оценки_и_сопоставл.docx

    Приложение__4_к_Документации_Коммерческое_предложение.docx

    Приложение__5_к_Документации_Техническое_предложение.docx

    Техническое_задание.pdf

    Приложение__1_к_Документации_Проект_договора_с_Приложениями.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Юридический адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 8142 79-90-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yurist@Karelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матяш Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по физической охраны объектов АО "Карелгаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917954Подведение итогов не позднее Оказание услуг по физической охраны объектов АО "Карелгаз"Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по физической охраны объектов АО "Карелгаз"

    Начальная цена

    11 171 995,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    80.1

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.1

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1

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