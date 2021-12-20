www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110917496
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов профессиональными спасателями для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022-2024 годах. (СКС-2328)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
08.12.2021 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бирюков Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание опасных производственных объектов профессиональными спасателями
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 13:00 GMT +320.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917496Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание опасных производственных объектов профессиональными спасателямиСамара
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 13:0020.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917496Дата и время вскрытия заявок Обслуживание опасных производственных объектов профессиональными спасателямиСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание опасных производственных объектов профессиональными спасателями
Начальная цена
1 696 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
84.25.1
84.25
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.