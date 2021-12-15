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    Главная / Торги / Услуги по обработке данных

    Услуги по обработке данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917296Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программного обеспеченияТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110917296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    58521

    Наименование закупки

    Услуги по обработке данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 10:13

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание_58521.rtf

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_58521.docx

    Проект_Договора_58521.doc

    итоговый_протокол_58521.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00 доб. 1132

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOB@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917296Подведение итогов не позднее Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программного обеспеченияТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программного обеспечения

    Начальная цена

    3 720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    63.11

    Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110842/name/61b9966abc2778.46476440

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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