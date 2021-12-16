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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап) (22VP0604)

    Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап) (22VP0604)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917214Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917214

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22VP0604

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап) (22VP0604)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22VP0604.zip

    21VP0604_итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Proskurina_N_S@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Проскурина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.02.202225.02.2022 10:0025.02.2022 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110917214Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2022 17:0025.02.2022 17:0025.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917214Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.202225.02.2022 17:0025.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917214Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)

    Начальная цена

    146 758 621,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 445 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 445 000,00

    или

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    на 50 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    43.22.1

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125542/name/61cc01dca288e7.28455681

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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