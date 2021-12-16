Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап) (22VP0604)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110917214 Уникальный номер закупки Номер закупки 22VP0604 Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап) (22VP0604) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО МОЭК Юридический адрес 119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017 Почтовый адрес 119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017 Контактный телефон +7 495 587-77-88 Факс {} Адрес электронной почты Proskurina_N_S@moek.ru Ф.И.О. контактного лица Проскурина Наталья Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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