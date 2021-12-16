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Номер извещения
32110917214
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап) (22VP0604)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
08.12.2021 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Почтовый адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Контактный телефон
+7 495 587-77-88
Факс
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Адрес электронной почты
Proskurina_N_S@moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Проскурина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.02.202225.02.2022 10:0025.02.2022 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110917214Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)Москва
Подведение итогов не позднее
25.02.2022 17:0025.02.2022 17:0025.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917214Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.02.202225.02.2022 17:0025.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917214Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства при строительстве многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами на земельных участках площадью 13314 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2434 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37А/1, 4605 кв.м., кадастровый № 77:05:0004001:2433 по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельный участок 37/4 (1 этап)
Начальная цена
146 758 621,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 445 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
43.22.1
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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