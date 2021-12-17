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Номер извещения
32110917967
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме по отбору организации для поставки деталей соединительных для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (129-СМТС-12-2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
08.12.2021 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-61
Факс
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Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юханова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Рязань, ул.Семашко, д.16
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка деталей соединительных (фитинги ПЭ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деталей соединительных (фитинги ПЭ)
Начальная цена
21 076 565,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
22.21.29.130
22.21
Документация лота
Кол-во: 11348.00000
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