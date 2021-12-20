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    Главная / Торги / Поставка манометры

    Поставка манометры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917305Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудованияВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917305

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка манометры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Техническое_задание_манометры_140_323_20.xlsx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_Маркетинговых_исследований.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1_Договор_поставки.doc

    Документация_о_Закупке.docx

    Форма_2_Коммерческого_предложения..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sokolova_yur@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Юлия Равильевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 11:59 GMT +320.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917305Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудованияВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 11:5920.12.2021 11:5920.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917305Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительного оборудованияВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917305Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудованияВолгоград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917305Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудованияВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного оборудования

    Начальная цена

    140 323,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 192.00000

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