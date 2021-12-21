Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных смазочных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2329)

    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных смазочных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2329)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 13:0021.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110918411Дата и время окончания срока приема заявок Масла, смазкиСамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110918411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2329

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных смазочных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2329)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 12:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__5211_от_11.01.22_СКС_2329.pdf

    Извещение_о_продлении_срока_приема_СКС_2329.pdf

    СКС_2329.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23 доб. 7506

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    eSkvortzova@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скворцова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масла, смазки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202211.01.2022 17:0011.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110918411Подведение итогов не позднее Масла, смазкиСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла, смазки

    Начальная цена

    5 389 389,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    20.59.4

    Материалы смазочные; присадки; антифризы

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1131383/name/61dfc4e25068a8.86340627

    13.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло гидравлическое ВМГЗ"

    Кол-во: 3200.0000

    "Позиция 2"

    "Масло индустриальное И-20А"

    Кол-во: 500.0000

    "Позиция 3"

    "Масло моторное SAE: 10W-40, API: SL/CF, ACEA A3/B3-04"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 4"

    "Масло моторное SAE: 5W-40, API: SJ/CF"

    Кол-во: 180.0000

    "Позиция 5"

    "Масло турбинное ТП -30"

    Кол-во: 3000.0000

    "Позиция 6"

    "Смазка Литол-24"

    Кол-во: 384.8000

    "Позиция 7"

    "Смазка универсальная WD-40 (400 гр)"

    Кол-во: 36.0000

    "Позиция 8"

    "Смазка 1-13"

    Кол-во: 100.0000

    "Позиция 9"

    "Смазка Солидол-С"

    Кол-во: 270.0000

    "Позиция 10"

    "Смазка "Солидол""

    Кол-во: 46.0000

    "Позиция 11"

    "Масло моторное Castrol 5W40 синт 4л"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 12"

    "Масло моторное 15W40 (API CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/ SM)"

    Кол-во: 2000.0000

    "Позиция 13"

    "Масло 4х тактное SAE-30 BWS"

    Кол-во: 34.9000

    "Позиция 14"

    "Смазка Loctite 7063"

    Кол-во: 8.0000

    "Позиция 15"

    "Смазка универсальная проникающая WD-40 (400 мл.) или эквивалент"

    Кол-во: 130.0000

    "Позиция 16"

    "Смазка универсальная проникающая WD-40 200 мл"

    Кол-во: 179.0000

    "Позиция 17"

    "Масло моторное для дизельных двигателей М10Г2К"

    Кол-во: 1000.0000

    "Позиция 18"

    "Масло для цепи и шины к бензопиле"

    Кол-во: 30.0000

    "Позиция 19"

    "Масло гидравлическое в тормозную систему JCB Hydraulic Fluid HP 15"

    Кол-во: 800.0000

    "Позиция 20"

    "Смазка Циатим-221"

    Кол-во: 135.0000

    "Позиция 21"

    "Масло индустриальное Shell VITREA М150"

    Кол-во: 600.0000

    "Позиция 22"

    "Масло Shell Spirax S4 ATF HDX"

    Кол-во: 100.0000

    "Позиция 23"

    "Масло моторное ТНК Revolux D2 SAE15W40"

    Кол-во: 3200.0000

    "Позиция 24"

    "Масло моторное ТНК Агро Ойл SAE20 API CB/SD(М8В),5л"

    Кол-во: 1200.0000

    "Позиция 25"

    "Масло компрессорное Shell Corena AS 46"

    Кол-во: 60.0000

    "Позиция 26"

    "Масло Motul 2Т фас 1л"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 27"

    "Масло гидравлическое RENOLIN B 15 ISO VG 46"

    Кол-во: 80.0000

    "Позиция 28"

    "Масло Husqvarna VEGOIL для смазки цепей"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 29"

    "Литол 24 фас. 0,8 кг ( банка) упаковка 12 шт"

    Кол-во: 64.0000

    "Позиция 30"

    "Циатим 202"

    Кол-во: 5.0000

    "Позиция 31"

    "Масло трансмисионное Quicksilver Marine Lubricants 1л"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 32"

    "Масло Лукойл супер SAE 10W40 п/с (канистра 5 л)"

    Кол-во: 600.0000

    "Позиция 33"

    "Масло двухтактное Husgvarna RUHP"

    Кол-во: 117.5000

    "Позиция 34"

    "Смазка Gadus S2V1003"

    Кол-во: 30.0000

    "Позиция 35"

    "Масло моторное 5W-30 Liqui Moly"

    Кол-во: 300.0000

    "Позиция 36"

    "Тосол А-40М"

    Кол-во: 850.0000

    "Позиция 37"

    "Жидкость тормозная DOT-4"

    Кол-во: 160.0000

    "Позиция 38"

    "Кислота олеиновая"

    Кол-во: 35.0000

    "Позиция 39"

    "Мочевина AdBlue 20л"

    Кол-во: 12.0000

    "Позиция 40"

    "Антифриз зеленый G11 10кг//2"

    Кол-во: 200.0000

    "Позиция 41"

    "Антифриз «CoolStream» Optima красный 10 кг"

    Кол-во: 200.0000

    "Позиция 42"

    "Керосин ТС-1"

    Кол-во: 755.8500

    "Позиция 43"

    "Смазка "Felix" синяя (туба 420гр)"

    Кол-во: 600.0000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211074188
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных смазочных для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2372)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку масел нефтяных...
    592454
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    806 101
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить