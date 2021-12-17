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    Главная / Торги / Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТ

    Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010281Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010281

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1088

    Наименование закупки

    Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.docx

    Приложение №2_Уставные и бухгалтерские документы.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    28213.27.093 ИТТ (для ЭТП).pdf

    28213.27.093 ИТТ (для ЭТП).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айдарова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:00 GMT +317.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010281Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:0017.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП010281Дата и время вскрытия заявок Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 15:0014.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010281Подведение итогов не позднее Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТЕкатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010281Подведение итогов не позднее Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатель СДМ4-1250К-32 УХЛ4 400кВт,187,5об/мин; 6000В; с комплектом вкладышей по 28213.27.093 ИТТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ4-1250К-32 УХЛ4,; 400кВт,187,5об/мин; 6000В; 28213.27.093ИТТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КОМПЛЕКТ ВКЛАДЫШЕЙ; электродвигателя; СДМ4-1250К-32 УХЛ4; по 28213.27.093 ИТТ"

    Кол-во: 1

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