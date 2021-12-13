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    Главная / Торги / Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)

    Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010274

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП.xlsx

    3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 2.1-2.4. - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.docx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Техническое задание.docx

    2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ОБРАЗЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ.docx

    1. ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ — кор.doc

    Протокол_АП010274.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010274Подведение итогов не позднее Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010274Подведение итогов не позднее Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)

    Начальная цена

    69 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129483/name/61dc1f109a2215.00361833

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отсев дробления щебня"

    Кол-во: 40000

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