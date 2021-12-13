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Номер извещения
АП010274
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
08.12.2021 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 2679
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)Москва
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010274Подведение итогов не позднее Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отсева дробления щебня для Ковыктинского ГКМ для нужд ООО "ГАС" (АО "СТНГ)
Начальная цена
69 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
08.12
Документация лота
Кол-во: 40000
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