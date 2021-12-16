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Номер извещения
ГП124002
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое освидетельствование лифтов на Московской площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
08.12.2021 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27444
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мазурок Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое освидетельствование лифтов на Московской площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое освидетельствование лифтов на Московской площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в 2022 году
Начальная цена
484 999,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
33.12.15.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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