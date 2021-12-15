Конкурентный отбор на право поставки непрерывно-литой заготовки ф600 из марки стали 09Г2С для нужд ООО "УМЗ"

Лот 1

Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тн