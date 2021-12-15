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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на право поставки непрерывно-литой заготовки ф600 из марки стали 09Г2С для нужд ООО "УМЗ"

    Конкурентный отбор на право поставки непрерывно-литой заготовки ф600 из марки стали 09Г2С для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112997Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112997

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на право поставки непрерывно-литой заготовки ф600 из марки стали 09Г2С для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112997_second_parts_protocol.rtf

    000Типовая_Тендерная_документация_КРУГИ_600_09Г2С.docx

    125_ТЗ_техническое_задание_НЛЗ_600_09Г2С_от_08.12.2021.pdf

    Приложение_нмц_круг_600_09Г2С.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    343221-78-20

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112997Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112997Дата и время вскрытия заявок Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112997Подведение итогов не позднее Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112997Подведение итогов не позднее Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тн

    Начальная цена

    9 360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110599/name/61b97a054b0e62.81120487

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате."

    Кол-во: 120

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