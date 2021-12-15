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Номер извещения
ГП112997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на право поставки непрерывно-литой заготовки ф600 из марки стали 09Г2С для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-78-20
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 07:00 GMT +315.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112997Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 07:0015.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112997Дата и время вскрытия заявок Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112997Подведение итогов не позднее Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112997Подведение итогов не позднее Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заготовка непрерывнолитая круглого сечения Непрерывнолитая заготовка марка стали 09Г2С Ø600+\-10мм, хим. Состав по ГОСТ 19281-2014 требования по качеству не ниже ТУ 14-159-326-2011, длина заготовки 3000мм-5000мм, масса 1 заготовки не более 10 тонн, содержание водорода не более Н≤2,0ppm,значение указывается в сертификате. - 120 тн
Начальная цена
9 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
C
Документация лота
Кол-во: 120
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