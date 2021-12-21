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Номер извещения
АП010273
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пряжи и ветоши
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
+7 3812 35-48-43
Адрес электронной почты
Tarasov.AA@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасов Александр Анатольевич
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пряжи и ветоши
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 13:00 GMT +321.12.2021 13:0021.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010273Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пряжи и ветошиМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка пряжи и ветоши
Официальный сайт, на котором размещена документация
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