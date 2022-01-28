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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112999
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка системы нагрева воздуха, согласно технического задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 23520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тупиков Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка системы нагрева воздуха, согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.01.2022 14:00 GMT +328.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112999Дата и время окончания срока приема заявок закупка системы нагрева воздуха, согласно технического заданияЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.01.2022 14:0028.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112999Дата и время вскрытия заявок закупка системы нагрева воздуха, согласно технического заданияЧелябинск
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 16:0031.01.2022 16:0031.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112999Подведение итогов не позднее закупка системы нагрева воздуха, согласно технического заданияЧелябинск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка системы нагрева воздуха, согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Московское ш., д. 13А, к8, литера ДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
28.25.13.120
29.32.30.171
25.30.12.115
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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