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    Главная / Торги / закупка системы нагрева воздуха, согласно технического задания

    закупка системы нагрева воздуха, согласно технического задания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112999Дата и время окончания срока приема заявок закупка системы нагрева воздуха, согласно технического заданияЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112999

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка системы нагрева воздуха, согласно технического задания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_систему_непрямого_нагрева_воздуха.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 23520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка системы нагрева воздуха, согласно технического задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.01.2022 14:00 GMT +328.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112999Дата и время окончания срока приема заявок закупка системы нагрева воздуха, согласно технического заданияЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.01.2022 14:0028.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112999Дата и время вскрытия заявок закупка системы нагрева воздуха, согласно технического заданияЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 16:0031.01.2022 16:0031.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112999Подведение итогов не позднее закупка системы нагрева воздуха, согласно технического заданияЧелябинск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 16:0031.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112999Подведение итогов не позднее закупка системы нагрева воздуха, согласно технического заданияЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка системы нагрева воздуха, согласно технического задания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, Московское ш., д. 13А, к8, литера ДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Оплата МТР безналичным расчетом на р/сч. Поставщика, 100% по факту поставки и приемки товара в место поставки в течение 14-ти календарных дней от даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 на основании счета-фактуры или счета/УПД (при упрощенной системе налогообложения). - Срок поставки не позднее 20 (двадцать) рабочих дней, с момента подписания договора. - Цена товара должна быть указана с учетом доставки и разгрузки на объекте.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.25.13.120

    Насосы тепловые, кроме бытовых насосов

    29.32.30.171

    Теплообменники и термостаты

    25.30.12.115

    Оборудование теплообменное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно технического задания"

    Кол-во:

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