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    Главная / Торги / Поставка металла для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Поставка металла для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917360Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110917360

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металла для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 10:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_КР_007070_металл.doc

    ЗД ЗК СМП металл.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-14-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    s.vinogradov@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Виноградов С.Б. Не

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металла для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 17:0013.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917360Подведение итогов не позднее Поставка металла для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металла для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар».

    Начальная цена

    854 455,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    46.12.12.120

    Услуги по оптовой торговле металлами в первичных формах за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.12

    Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115749/name/61c02e65068f43.61873882

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка металла для нужд АО «Международный аэропорт «Краснодар»."

    Кол-во:

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