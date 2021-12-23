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Номер извещения
32110917059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 50429
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балакирева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 15:00 GMT +323.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917059Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917059Дата и время вскрытия заявок Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 11:0028.12.2021 11:0028.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917059Подведение итогов не позднее Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"
Начальная цена
44 290 731,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
664 360,97 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
43.22.12
43.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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