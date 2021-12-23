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    Главная / Торги / Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917059Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_предложений_для_всех_редакция_от_17.12.2021.docx

    Решение_о_внесении_изменений_pdf.pdf

    Приложение__3._Сводный_сметный_расчет.xlsx

    Проект_вент.к.99_1..pdf

    Приложение__1._Монтаж_приточно_вытяжной_вентиляции_и_кондиционирования_воздуха_.xlsx

    Приложение__2._ПНР_вентиляции_и_кондиционирования_воздуха_корпуса_99_1.xlsx

    Протокол_511_2_ВЕНТИЛЯЦИЯ_оценка__сопоставление__итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 50429

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балакирева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 15:00 GMT +323.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917059Дата и время окончания срока приема заявок Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110917059Дата и время вскрытия заявок Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 11:0028.12.2021 11:0028.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917059Подведение итогов не позднее Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 11:0028.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917059Подведение итогов не позднее Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха в корпусе 99-1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

    Начальная цена

    44 290 731,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    664 360,97 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    664 360,97

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126170/name/61cc379415ec97.98057424

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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