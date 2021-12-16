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Номер извещения
32110916913
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка ДСЕ для изделия Пусковая часть ретранслятора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
08.12.2021 09:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, д. 53, корп. 1, эт/пом/ком 2/VII/12-14
Почтовый адрес
111250, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 53
Контактный телефон
+7 495 517-92-16
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@orkkniikp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемова Ольга Димитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Авиамоторная, 53
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка ДСЕ для изделия Пусковая часть ретранслятора
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка ДСЕ для изделия Пусковая часть ретранслятора
Начальная цена
1 075 509,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИ КП
Все закупки и тендеры АО НИИ КП
Адрес местонахождения
111024, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, д. 53, корп. 1, эт/пом/ком 2/VII/12-14
111250, Российская Федерация, Москва, Авиамоторная, 53
25.99.29.190
25.99
Документация лота
Кол-во: 13.00000
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