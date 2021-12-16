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    Главная / Торги / Поставка арматуры для врезки под давлением

    Поставка арматуры для врезки под давлением

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка арматуры для врезки под давлениемhttps://gpn.etpgpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка арматуры для врезки под давлением

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    _Документация.docx

    _Приложение_2___Техническая_часть.docx

    _Приложение__1_к_Технической_части.pdf

    _Приложение_1___Проект_договора.docx

    _Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Извещение.doc

    МИ_Протокол_итоговый_арматура_для_врезки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://gpn.etpgpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматуры для врезки под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917013Подведение итогов не позднее Поставка арматуры для врезки под давлениемhttps://gpn.etpgpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры для врезки под давлением

    Начальная цена

    21 167 555,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113712/name/61bc432c249a54.59270998

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура для врезки под давлением c удлиненным выходным патрубком Friatec DAA D63X32мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Арматура для врезки под давлением c удлиненным выходным патрубком Friatec DAA D63X63мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Арматура для врезки под давлением c удлиненным выходным патрубком Friatec DAA D110X32мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Арматура для врезки под давлением c удлиненным выходным патрубком Friatec DAA D110X63мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Арматура для врезки под давлением c удлиненным выходным патрубком Friatec DAA D160X32мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Арматура для врезки под давлением c удлиненным выходным патрубком Friatec DAA D160X63мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Арматура для врезки под давлением c удлиненным выходным патрубком Friatec DAA D225X32мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Арматура для врезки под давлением c удлиненным выходным патрубком Friatec DAA D225X63мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Арматура для боковой врезки под давлением AKHP с шаровым краном из ПЭ-ВП 1/4 оборота D160х90 Frialen"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вентиль для врезки под давлением d250-315/63 мм.DAV-TL "Friatec AG""

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Арматура для врезки под давлением Top-Loading Friatec DAA-TL d250-315(400)X63мм ПЭ100 SDR11 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Арматура с шаровым краном Frialen AKHP-TL Top-Loading d1 250-450(560) d2 90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Вентиль для врезки под давлением d355-400/63 мм. DAV-TL "Friatec AG""

    Кол-во: 1

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