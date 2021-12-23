Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112993Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной правовой системе Консультант Плюс Астраханская областьАстраханьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112993

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-109/2021

    Наименование закупки

    УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 09:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_предл._в_эл._форме___ГЭС_109_2021__КонсультантПлюс__переделанное.docx

    Докум._о_запросе_предл._в_эл._форме___ГЭС_109_2021__КонсультантПлюс__обновленное.docx

    Протокол_продление_закупки.pdf

    Итоговый_протокол_ГЭС109.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной правовой системе Консультант Плюс Астраханская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 11:00 GMT +323.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112993Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной правовой системе Консультант Плюс Астраханская областьАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2021 11:0023.12.2021 11:0023.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112993Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной правовой системе Консультант Плюс Астраханская областьАстрахань

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 16:0027.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112993Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной правовой системе Консультант Плюс Астраханская областьАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112993Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной правовой системе Консультант Плюс Астраханская областьАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению доступа к справочной правовой системе Консультант Плюс Астраханская область

    Начальная цена

    301 199,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    63.99.1

    Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    Проект_договора.doc

    17.12.2021

    Расчет_цены_для_ЭТП.docx

    17.12.2021

    Техническое задание

    17.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120443/name/61c4673a5a7ae2.38596140

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013788
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованеноково-Ухта»
    Поставка электротехнических материалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе...
    591522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП136829
    Продажа здания с земельным участком по адресу г. Москва, р-н Хамовники, наб. Лужнецкая, д. 10б
    Продажа здания с земельным участком по адресу г. Москва, р-н Хамовники, наб. Лужнецкая, д. 10б
    579421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    01.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    360 148 674
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    21.12.2021 г., 21:12
    Дата аукциона:
    АО СЗ
    Запрос предложений № ГП202170
    Горелка газомазутная БСТ-ГМГ-4 (с автоматикой) : Газовый тракт горелки БСТ-ГМГ-4 в составе: фильтр газовый ФН4-1 регулятор-стабилизатор давления РС4-0.5 (25-55 мбар) клапан электромагнитный ду100 ВН4Н-1 (нормально-закрытый) клапан электромагнитный ду100 ВН4Н-1 (нормально-закрытый) клапан электромагнитный ду20 ВФ3/4Н-4 клапан электромагнитный ду15 ВН1/2Н-4К (к запальнику) затвор дисковый ду100 БСТ-3Д-100 датчик давления ДДМ-ОЗМИ-40ДИ (контроль герметичности) датчик давления ДДМ-ОЗМИ-40ДИ (контроль давления газа в магистрали) датчик давления ДДМ-ОЗМИ-10ДИ (контроль давления газа перед горелкой)
    Горелка газомазутная БСТ-ГМГ-4 (с автоматикой) : Газовый тракт горелки БСТ-ГМГ-4 в составе:...
    595159
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014564
    Поставка сварочных материалов (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка сварочных материалов (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского...
    595162
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП225294
    Поставка дизельных генераторов 10кВТ в Новосибирскую область
    Поставка дизельных генераторов 10кВТ в Новосибирскую область
    590775
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211091470
    Поставка продуктов питания (бакалея)
    Поставка продуктов питания (бакалея)
    595135
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 341 185
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211091473
    Поставка продуктов питания (безалкогольные напитки)
    Поставка продуктов питания (безалкогольные напитки)
    595055
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    452 790
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211091474
    Поставка продуктов питания (бакалея)
    Поставка продуктов питания (бакалея)
    595005
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 786 588
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить