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    Главная / Торги / КО №423/КО - Регулярное обследование ГТС ГЭС-12. Разработка новой редакции декларации безопасности и правил эксплуатации ГТС. Сопровождение государственной экспертизы декларации безопасности ГТС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» (D22P100073)

    КО №423/КО - Регулярное обследование ГТС ГЭС-12. Разработка новой редакции декларации безопасности и правил эксплуатации ГТС. Сопровождение государственной экспертизы декларации безопасности ГТС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» (D22P100073)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916830Дата и время окончания срока приема заявок КО №423/КО - Регулярное обследование ГТС ГЭС-12. Разработка новой редакции декларации безопасности и правил эксплуатации ГТС. Сопровождение государственной экспертизы декларации безопасности ГТС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916830

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №423/КО - Регулярное обследование ГТС ГЭС-12. Разработка новой редакции декларации безопасности и правил эксплуатации ГТС. Сопровождение государственной экспертизы декларации безопасности ГТС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» (D22P100073)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 09:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    423_КО_korrТЗ___Перенос__2.zip

    _1_Перенос___423_КО.rar

    _1_Перенос_ДПИ___423_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 520

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ssolopov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солопов Семен Александрович

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №423/КО - Регулярное обследование ГТС ГЭС-12. Разработка новой редакции декларации безопасности и правил эксплуатации ГТС. Сопровождение государственной экспертизы декларации безопасности ГТС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.02.202216.02.2022 23:5916.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916830Подведение итогов не позднее КО №423/КО - Регулярное обследование ГТС ГЭС-12. Разработка новой редакции декларации безопасности и правил эксплуатации ГТС. Сопровождение государственной экспертизы декларации безопасности ГТС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №423/КО - Регулярное обследование ГТС ГЭС-12. Разработка новой редакции декларации безопасности и правил эксплуатации ГТС. Сопровождение государственной экспертизы декларации безопасности ГТС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

    Начальная цена

    3 240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    35.11.2

    Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №423/КО - Регулярное обследование ГТС ГЭС-12. Разработка новой редакции декларации безопасности и правил эксплуатации ГТС. Сопровождение государственной экспертизы декларации безопасности ГТС Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»"

    Кол-во: 1

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