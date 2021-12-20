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    Главная / Торги / Поставка ЗРА для корпуса сепарации газа

    Поставка ЗРА для корпуса сепарации газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112992Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗРА для корпуса сепарации газаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112992

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    05-0251-21

    Наименование закупки

    Поставка ЗРА для корпуса сепарации газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)

    Дата публикации

    08.12.2021 08:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол___05_0251_21_от_27.12.2021.pdf

    Документация___05_0251_21__08.12.2021_.rar

    Извещение___05_0251_21__27.12.2021_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-84

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филипповский Геннадий Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗРА для корпуса сепарации газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 09:00 GMT +320.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112992Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗРА для корпуса сепарации газаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 09:0020.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112992Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗРА для корпуса сепарации газаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 13:0027.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112992Подведение итогов не позднее Поставка ЗРА для корпуса сепарации газаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 13:0027.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112992Подведение итогов не позднее Поставка ЗРА для корпуса сепарации газаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗРА для корпуса сепарации газа

    Начальная цена

    247 335 642,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123275/name/61c995591ee413.57541447

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ЗРА для корпуса сепарации газа"

    Кол-во: 1

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