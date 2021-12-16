Оказание услуг по проверке выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами автомобилей с бензиновыми и газобаллонными двигателями и проверке дымности отработавших газов автомобилей с дизельными двигателями

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110916843 Уникальный номер закупки Номер закупки 2021/КО-226 Наименование закупки Оказание услуг по проверке выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами автомобилей с бензиновыми и газобаллонными двигателями и проверке дымности отработавших газов автомобилей с дизельными двигателями Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЧИГОРГАЗ

Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ Юридический адрес 354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1, Почтовый адрес 354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1 Контактный телефон +7 8622 96-08-04 Факс +7 8622 27-00-00 Адрес электронной почты torgi@sochigorgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Босикова Василина Геннадьевна Место рассмотрения предложений Сочи Закупки и тендеры Краснодарский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru