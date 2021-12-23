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    Главная / Торги / Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.

    Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916740Дата и время окончания срока приема заявок Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916740

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    08.12.2021 08:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукцион_для_всех.docx

    Протокол_510_РКЗ_ОАЭФ_28.12.2021_итоги_Металл_для_склада.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 50429

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балакирева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916740Дата и время окончания срока приема заявок Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.12.2021 11:0024.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110916740Дата окончания срока рассмотрения заявок Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва

    Дата и время проведения

    27.12.2021 10:0027.12.2021 10:0027.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110916740Дата и время проведения Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 11:0028.12.2021 11:0028.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916740Подведение итогов не позднее Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 11:0028.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916740Подведение итогов не позднее Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.

    Начальная цена

    13 246 155,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    66 230,78 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    66 230,78

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.32.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124745/name/61caf562cf6683.36882008

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 19.45000

    "Позиция 2"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 0.21400

    "Позиция 3"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 57.00000

    "Позиция 4"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 91.00000

    "Позиция 5"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 41.00000

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