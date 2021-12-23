www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110916740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
08.12.2021 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 50429
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балакирева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916740Дата и время окончания срока приема заявок Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.2021 11:0024.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110916740Дата окончания срока рассмотрения заявок Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва
Дата и время проведения
27.12.2021 10:0027.12.2021 10:0027.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110916740Дата и время проведения Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2021 11:0028.12.2021 11:0028.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916740Подведение итогов не позднее Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металл для устройства новых складских корпусов службы снабжения РКЗ.
Начальная цена
13 246 155,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
66 230,78 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
24.10.32.000
24.10
Документация лота
Кол-во: 19.45000
Кол-во: 0.21400
Кол-во: 57.00000
Кол-во: 91.00000
Кол-во: 41.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.