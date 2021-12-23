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    Главная / Торги / оказание услуг по экспресс доставке корреспонденции

    оказание услуг по экспресс доставке корреспонденции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916739Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по экспресс доставке корреспонденцииг. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916739

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    326

    Наименование закупки

    оказание услуг по экспресс доставке корреспонденции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    08.12.2021 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    326.pdf

    326.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по экспресс доставке корреспонденции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916739Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по экспресс доставке корреспонденцииг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата и время вскрытия заявок

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110916739Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по экспресс доставке корреспонденцииг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916739Подведение итогов не позднее Услуги по экспресс доставке корреспонденцииг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916739Подведение итогов не позднее Услуги по экспресс доставке корреспонденцииг. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по экспресс доставке корреспонденции

    Начальная цена

    264 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    53.20.11

    Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    53.20

    Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127805/name/61cd7d9c2e79d4.58542043

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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