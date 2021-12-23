www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110916739
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по экспресс доставке корреспонденции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
08.12.2021 08:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по экспресс доставке корреспонденции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:00 GMT +323.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916739Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по экспресс доставке корреспонденцииг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата и время вскрытия заявок
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110916739Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по экспресс доставке корреспонденцииг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916739Подведение итогов не позднее Услуги по экспресс доставке корреспонденцииг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по экспресс доставке корреспонденции
Начальная цена
264 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
53.20.11
53.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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