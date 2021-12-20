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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева» (АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»).

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева» (АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916717Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева» (АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 08:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    230.РПЗ.4.3.2021_Приложение__1___Проект_договора.docx

    230.РПЗ.4.3.2021_Приложение__2___Техническое_задание_КАСКО.xlsx

    230.РПЗ.4.3.2021_ДОЗ_Хруничев_ГКНПЦ_КАСКО.docx

    230.ПЗКо.4.3.2021_от_24.12.2021_ПротоколОценки_Хруничев_ГКНПЦ_КАСКО.pdf

    230.ПЗКо.4.3.2021_от_24.12.2021_ПротоколОценки_Хруничев_ГКНПЦ_КАСКО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43 доб. 217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916717Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110916717Дата и время вскрытия заявок Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 10:0024.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916717Подведение итогов не позднее Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916717Подведение итогов не позднее Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)

    Начальная цена

    1 312 794,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    65.12.29.000

    Услуги по страхованию автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.2

    Страхование имущества

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120242/name/61c4525cccedf7.42999719

    24.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120243/name/61c452652ecf48.80117491

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование имущества"

    Кол-во: 1.00000

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