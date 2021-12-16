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    Главная / Торги / Выполнение работ по оформлению технического плана объекта

    Выполнение работ по оформлению технического плана объекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917006Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению технического плана объектаhttps://gpn.etpgpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по оформлению технического плана объекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_2___Техническая_часть.docx

    _Приложение_4___Обоснование_начальной__максимальной__цены.docx

    _Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки___ТП.docx

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки__КП.docx

    _Приложение_1_к_Технической_части___сметная_документация.rar

    _Приложение_3___Методика_рассмотрения_и_оценки_заявок_участников.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.doc

    КО_Итоговый_ПРОТОКОЛ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://gpn.etpgpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по оформлению технического плана объекта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917006Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению технического плана объектаhttps://gpn.etpgpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по оформлению технического плана объекта

    Начальная цена

    319 131,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    68.3

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    68.3

    Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113671/name/61bc3fe1bb5b46.61335833

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во: 2.00000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
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    Регион:
    Тверская область
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