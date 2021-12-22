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Номер извещения
ГП112989
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 909 704-57-47
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уткин Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2021 11:00 GMT +322.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112989Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 11:0022.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112989Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112989Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831Екатеринбург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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