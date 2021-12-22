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    Главная / Торги / Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831

    Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112989Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112989

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1089

    Наименование закупки

    Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 08:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6516_2021_3А_РД_Км2.pdf

    ДОГОВОР_подряда_типовой_рамочный.doc

    Приложение__1_Заявка_на_участие.docx

    6516_2021_3А_Рд_КМ.pdf

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_о_проведении_закупки_на_ЭТП.docx

    Приложение__2_Т3__Изготовление_и_монтаж_мк.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 909 704-57-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уткин Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 11:00 GMT +322.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112989Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 11:0022.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112989Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112989Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831Екатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112989Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и монтаж металлоконструкций в пролете 3А блока 12 ПАО «Уралмашзавод» согласно ТЗ № 160/21-12831"

    Кол-во:

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