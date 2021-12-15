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    Главная / Торги / Поставка товара по номенклатурной группе: Коверы

    Поставка товара по номенклатурной группе: Коверы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916692Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара по номенклатурной группе: КоверыСочиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110916692

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021/ЗП-231

    Наименование закупки

    Поставка товара по номенклатурной группе: Коверы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 08:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32110916692_second_parts_protocol.pdf

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__2021.ЗП_231.docx

    Форма_13_описания_поставляемого_товара__2021.ЗП_231.xlsx

    Уведомление_о_внесении_изменений_2021.ЗП_231_Редакция_1.docx

    Проект_договора_по_запросу_предложений_в_электронной_форме__2021.ЗП_231.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения__2021.ЗП_231.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__2021.ЗП_231.docx

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме__2021.ЗП_231_Реда.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЧИГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ

    Юридический адрес

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1

    Контактный телефон

    +7 8622 96-08-04

    Факс

    +7 8622 27-00-00

    Адрес электронной почты

    torgi@sochigorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Босикова Василина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Сочи

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара по номенклатурной группе: Коверы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916692Подведение итогов не позднее Поставка товара по номенклатурной группе: КоверыСочи

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара по номенклатурной группе: Коверы

    Начальная цена

    819 996,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СОЧИГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1

    Классификатор ОКПД2

    25.11.2

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113680/name/61bc4090d13c87.00085308

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ковер газовый стальной d 273"

    Кол-во: 200.00000

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